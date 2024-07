Kihirdette idei első Bajnokok Ligája keretét a Ferencvárossal, amellyel a walesi The New Saints elleni selejtezőn fog harcba szállni a továbbjutásról. A kimaradók névosara is izgalmas, nem csak azoké, kik ott vannak a csapatban.

Eljött ez a nap is: a Ferencváros új edzője, Pascal Jensen leadta az UEFA-nak a magyar bajnokcsapat idei első BL-keretét. A holland szakember és a magyar csapat velük fogja megvívni a walesi TNS elleni párharcot, amelyből, ha továbbjut a Fradi, már biztosan ismét főtáblás lesz egy európai kupasorozatban, írja a Mandíner. "Hosszú és sikeres felkészülésen vagyunk túl, minden játékos keményen dolgozott az első hetekben, így az edzői stáb számára nem volt könnyű kijelölni az első meccskeretet. Ugyanakkor tudom, hogy Pascal Jansen és segítői a lehető legjobb döntést hozták meg a csapat összeállításakor, és bízom benne, hogy ez a pályán is látszódni fog. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez a keret korántsem végleges, a következő selejtezőkörre egy teljesen új listát is leadhatunk” – mondta Hajnal Tamás sportigazgató a Fradi.hu-nak. A holland edző hozott több meglepő döntést is a keret összeállításánál, így kimaradt az egyik új igazolás, Isaac Pappoe, de nincs ott a rutinos, az előző kupasorozatokban sokat játszó Eldar Civic és Anderson Esiti is. Ugyancsak nincs a keretben Fortune Bassey, Stepjan Loncar, Amer Gojak, Ismail Aeneba, Edgar Szevikjan és Kenan Kodro. Ahogy természetesen az Európa-bajnokságon elszenvedett arccsonttöréséből lábadozó Varga Barnabás is a kimaradók között van. A Fradi BL-kerete a TNS elleni párharcra:

Myenty Abena, Mohammed Abu Fani, Mohamed Ali Ben Romdhane, Kady Borges, Botka Endre, Ibrahim Cissé, Marquinhos, Dibusz Dénes, Gruber Zsombor, Raul Gustavo, Kaján Norbert, Katona Bálint, Mats Knoester, Habib Maiga, Cebrail Makreckis, Tosin Kehinde, Owusu Kwabena, Pászka Lóránd, Alekszandar Pesics, Cristian Ramírez, Philippe Rommens, Tóth Alex, Ada Traoré, Varga Ádám, Kristoffer Zachariassen.

