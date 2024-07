Marco Rossi döntéséről beszélt a Fradi sztárja

"Őszintén szólva nem lepődtem meg egyáltalán – jelentette ki a Magyar Nemzetek adott interjújában a Ferencváros 36-szoros válogatott, hétszeres magyar bajnok kapusa, amikor arról kérdezték, miként élte meg, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány Gulácsi Pétert jelölte kezdőkapusnak az Európa-bajokságra. "Abból is kiindulva, amilyen volt a média iránymutatása, én azt gondolom, hogy eléggé ebbe az irányba haladt sok minden. Emellett ott volt Gulának a jó teljesítménye tavasszal, amivel nyugodtan dönthetett mellette a kapitány, mert tényleg jó formában védett. Amit tudtam, én is megtettem, nem emlékszem olyan tavaszi mérkőzésre, ami esetlegesen gyengíthette volna a pozíciómat ebben a versenyben, de nem lepett meg a döntés. Emiatt nem is mondanám, hogy különösebben magam alá kerültem, mert az utolsó heteknek, hónapoknak a tendenciáit látva ez volt a várható.

Dibusz Dénest nem lepte meg Marco Rossi döntése

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Együtt nyaralt Dibusz és Gulácsi

A lapnak nyilatkozó Dibusz elárulta azt is, hogy balatoni nyaralása idején Gulácsi Péterék meghívására a két család találkozott, de beszélt arról is, miként élte meg a nemzeti csapat tagjaként az Eb csoportkörét, valamint csapattársa, Varga Barnabás súlyos sérülését.

Szörnyű volt. Főleg az, amikor bevitték a lepedőket, és eltakarták. Ilyenkor az embernek egyből a legrosszabb jut eszébe

– emlékezett vissza Dibusz Dénes a skótok elleni meccs kritikus pillanataira, Varga Barnabás súlyos sérülésére. – Ijesztő volt, sokáig senki nem tudott semmit, egy ideig abban sem lehettünk biztosak, hogy él-e. Az egészségügyi dolgozók eléggé lassan jutottak el hozzá, nem éreztük rajtuk a határozottságot. Drámai pillanatok voltak, örülök neki, hogy ennyivel megúszta, remélhetőleg nem kell neki nagyon sokat kihagyni. Ott, azokban a pillanatokban az volt a legfontosabb, hogy nehogy valami olyan tragédia történjen, ami feledésbe merít minden Európa-bajnokságon történt dolgot."

