Kedden a walesi The New Saints elleni hazai Bajnokok Ligája-selejtezővel megkezdi európai kupaszereplését a Ferencváros, ám előtte még hétfőn azt is megtudja az NB I címvédője, hogy továbbjutás vagy búcsú esetén melyik párharc győztesével (BL)/vesztesével (EL) találkozhat majd a következő körben.

A magyar bajnokcsapat a sikeres elmúlt éveknek köszönhetően ezúttal csak a kvalifikáció második fordulójában kezdi meg szereplését a sorozatban, ez pedig azt jelenti, hogy ha továbbjut, akkor legrosszabb esetben is a Konferencia-liga főtábláján lesz érdekelt ősszel. Újabb sorsolás vár a Fradira

Fotó: NIKOLA KRSTIC / BELGA MAG / Belga via AFP Az immáron a holland Pascal Jansen által irányított FTC hétfőn már azt is megtudja, milyen folytatás várhat rá a nemzetközi kupaporondon, ugyanis az UEFA délben Nyonban tartja a következő körök sorsolását. A BL-selejtező harmadik körének sorsolását a 2-es csoportban várja a Ferencváros a kiemelt csapatok között. Ha túljut a magyar bajnok a The New Saintsen, akkor a következő párharcok egyikének győztesével találkozik majd - írja az ulloi129.hu Íme, a lehetséges ellenfelek: Malmö (svéd) - KÍ Klaksvík (feröeri)

Santa Coloma (andorrai) - FC Midtjylland (dán)

Panevezys (litván) - Jagiellonia Bialystok (lengyel) Az EL-selejtező harmadik körének sorsolását is a 2-es csoportban várja a kiemelt csapatok között a Fradi. Ha nem jut túl a The New Saintsen, akkor a következő párharcok egyikének vesztesével találkozik majd: APOEL (ciprusi) - Petrocub Hincesti (moldáv)

Ludogorec Razgrad (bolgár) - Dinamo Minszk (fehérorosz)

Panevezys (litván) - Jagiellonia Bialystok (lengyel) Ami a The New Saints elleni párharcot illeti, sok új játékos bemutatkozhat a keddi mérkőzésen a magyar csapatban, mint például a brazil Kady Borges és Raul Gustavo vagy éppen a belga Philippe Rommens. "Hosszú és sikeres felkészülésen vagyunk túl, minden játékos keményen dolgozott az első hetekben, így az edzői stáb számára nem volt könnyű kijelölni az első meccskeretet. Ugyanakkor tudom, hogy Pascal Jansen és segítői a lehető legjobb döntést hozták meg a csapat összeállításakor, és bízom benne, hogy ez a pályán is látszódni fog. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez a keret korántsem végleges, a következő selejtezőkörre egy teljesen új listát is leadhatunk - mondta el a klub honlapján Hajnal Tamás sportigazgató.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!