Nem várt nehézséggel kell megküzdenie a Fradinak a keddi BL-selejtező előtt

A labdarúgó NB I-ben címvédő Ferencváros a klub honlapján számolt be arról, hogy az elmúlt héten érkezett nagy mennyiségű csapadék következtében a Groupama Aréna füve megfertőződött. A pálya emiatt foltos lett, de sikerült megállítani a gombás fertőzést, így nem lesz akadálya a keddi, The New Saints elleni BL-selejtezőnek.

Mint ismert, kedden a walesi The New Saints elleni hazai Bajnokok Ligája-selejtezővel megkezdi európai kupaszereplését a Ferencváros. Gombás fertőzés támadta meg a Groupama Aréna gyepét

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo A magyar bajnokcsapat a sikeres elmúlt éveknek köszönhetően ezúttal csak a kvalifikáció második fordulójában kezdi meg szereplését a sorozatban, ez pedig azt jelenti, hogy ha továbbjut, akkor legrosszabb esetben is a Konferencia-liga főtábláján lesz érdekelt ősszel. Fűfoltosság a Groupama Arénában A csapat gőzerővel készül a találkozóra, miközben nem várt probláma ütötte fel a fejét az Üllői úton, de szerencsére nem a csapat körül. A Groupama Aréna gyepe fertőződött meg, de ez nem lesz akadálya a keddi meccsnek. "Tájékoztatjuk szurkolóinkat, hogy az elmúlt héten érkezett nagy mennyiségű csapadék következtében a Groupama Aréna füve megfertőződött. A gombás fertőzés latin neve Rhizoctionia, magyarul barna foltosság. Nevét onnan kapta, hogy barnás-szürkés gyűrűszerű foltokat alkot, ahol a gyűrűben a gombafonal fertőzésére részlegesen elhal, míg a gyűrű közepén megmarad a zöld fű" - írta a klub a közleményében. Hozzátették, a stadion üzemeltetéséért felelős Sportfive Hungary Kft. alvállalkozói, szakemberei permetezéssel megállították a fertőzést, és leszárították a sérült leveleket, így viszont láthatóbb lett a fertőzés mostanra. Ez a betegség nagyon látványos, de nem olyan agresszív, mint a korábbi évek Phytium-a, amely rendszeresen újra fertőzött. A betegséget a rendkívül magas hőmérsékleten érkezett hirtelen nagy mennyiségű csapadék okozta. A szakemberek megerősítették, hogy a betegség nem befolyásolja a pálya stabilitását, így nem lesz akadálya, hogy hazai pályán rendezzék meg a The New Saints elleni keddi BL-selejtezőt.

