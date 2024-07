Abban lehet valami, hogy az adat önmagában unalmassá teszi a futballt, de ez annak is a hozománya, hogy egy edzői stáb ma már sok esetben két számjegyű is tud lenni. Minden egyes szakterületre van egy specifikálódott szakember. Lehet, hogy kevesebb váratlan megoldást eredményez, hogy jobban fel vannak már térképezve a csapatok, de szerintem ez az edzők felfogásán is múlik.