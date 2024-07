Szurkolói vonulás terén elég csak a magyarok 2016-os marseille-i menetelésére gondolni, amely bekerült a nemzetközi híradókba. Nos, most elméletileg nem kevesebb, mint 80 000 holland szurkoló érkezett Dortmundba, hogy új rekordot állítson fel a vonulások történelmében.

Narancssárgába borult város

A rekorddöntéshez több tízezer emberre volt szükségük, és az első felvételek alapján ez akár össze is jöhetett. A menet elején a jól ismert és legendásnak számító narancssárga emeletes busz ment, hogy Dortmund belvárosából, a Kleppingstrasséról a 2,1 km-es utat megtegye a stadionhoz. Egyébként a másodlagos jegyárusító portálok is arról számoltak be, hogy sokkal több,

szám szerint 25-ször annyi holland igénylés érkezett az esti meccsre, mint angol. A szervezők most azt mondják, nagyjából 60-40%-ban lesznek többen a hollandok, mint az angolok, így jó eséllyel igazi narancssárga fal várja majd Southgate együttesét az elődöntőben.

A találkozó kapcsán a német rendőrség szorosan együttműködik a brit és a holland hatóság embereivel, hogy elkerüljék az utcai konfrontációkat és hogy a tömeget is biztonságosan tudják kezelni.

Ennek ellenére már most több felvétel kering a neten, amelyeken az látható, hogy a tömeg menedzselése meghaladja a rendőrség embereinek a képességeit.

