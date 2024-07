A Sevilla legendás játékosa 38 évesen és 231 naposan lépett pályára a franciák elleni elődöntőben, ezzel ő lett minden idők legidősebb játékosa, aki együttesével valaha is bejutott az Eb-elődöntőbe.

A 2010-ben világbajnokságot, 2012-ben pedig Európa-bajnokságot nyerő Navas a találkozó előtti sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a vasárnapi lesz az utolsó meccse a válogatottban, mellette pedig az is bejelentette, hogy az év végén felhagy a profi futballal.

Jesus Navas az utolsó fellépésére készül a válogatottban

Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton

„A csapatkapitány Álvaro Morata azt mondta, ideje beszélnem, mivel ez lesz az utolsó meccsem” – mondta a Sevillával négy Európa-ligát is megnyerő játékosa, aki azt is elárulta, hogy 2024 decemberében klubszinten is visszavonul a labdarúgástól és az andalúz csapatnál vállal majd szerepet a továbbiakban.

Izgatott vagyok minden miatt, amit a futballban és a válogatottban tettem. 38 évesként itt lenni egyedülálló és hihetetlen. A sikerek éveiben egy csapat voltunk a pályán és azon kívül is. Ez észrevehető volt, amikor játszottunk, és ez most is így van”

– folytatta az 56-szoros spanyol válogatott focista.

Jesus Navas 2009. november 14-én egy Argentína elleni felkészülési meccsen mutatkozott be a spanyol válogatottban. Tagja volt a nemzeti csapatnak, amely 2010-ben megnyerte a dél-afrikai világbajnokságot, a hollandok elleni fináléban 60 percet játszott. A Sevilla legendája két évvel később ott volt abban a csapatban is, amely megnyerte a Lengyelország és Ukrajna által közösen rendezett Európa-bajnokságot.

Sergio Ramos és Jesus Navas a 2010-es vb-győzelem után

Fotó: AFP/Stephane de Sakutin

Érdekesség, hogy Navasnak ez pályafutása harmadik nagy tornája. Ez előző kettőt megnyerte a spanyol válogatottal. Vasárnap este kiderül, hogy folytatódik-e a remek sorozata a nemzeti csapattal.