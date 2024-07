Klopp a Liverpool együttesével Bajnokok-Ligáját és 30 év után bajnokságot is nyert, mellette behúzta még a csapattal az UEFA szuperkupáját, az angol szuperkupát is, hogy tényleg csak a legfontosabb trófeákat említsük. Nem mellesleg liverpooli regnálása alatt az év labdarúgó edzője díját is bezsebelte a német szakember.

A klubtól saját kérésre távozott a német mester, aki szeretne legalább egy évet pihenni a feleségével, bár ettől függetlenül már megtalálták egy lehetséges munkával, amelyet aztán visszautasított a szakvezető.

Nem bírták sokáig Klopp nélkül Liverpoolban. Fotó: AFP / AFP

Nem bírják Klopp nélkül

A Magyar Nemzet számolt be róla, hogy az 57 éves szakember most visszatér Liverpoolba, hogy a klub jótékonysági szervezetének, az LFC Alapítványának legyen a tiszteletbeli nagykövete. Klopp így nyilatkozott az új feladatköréről:

Az LFC Alapítvány hihetetlen közösségi munkát végez Liverpool vonzáskörzetében és azon túl egyaránt, ezért is büszke vagyok rá, hogy folytathatom velük az együttműködést, mint a szervezet első tiszteletbeli nagykövete. Alig várom, mit vihetünk véghez együtt most, hogy több időm van."

