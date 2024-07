Még nincs továbbjutás. Ahogy Pascal is elmondta, ez még csak az első felvonás volt, vár ránk egy második is idegenben, műfüvön. Óriási az előnyünk, természetes, hogy ezt a fórt meg is kell tartani, de ne feledjük, néhány évvel korábban a The New Saints négyet rúgott a Viktoria Plzennek hazai pályán. A lényeg, hogy nincs még letudva ez a kör. Szépen kezdtünk, mondhatni berúgtuk az ajtót, de nagyon készülünk a következő mérkőzésre is. Azt is szeretnénk megnyerni, nem mindegy a pontok szempontjából sem, hogy hogyan zárjuk ezt a fordulót