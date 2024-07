Ezt is megértük: fennállása során először tudott győztesen kijönni egy oda-visszavágós európai kupacsatából az FCB Magpies. Az FCB előtag senkit ne tévesszen meg, a gibraltári kiscsapatnak az ég-világon semmi köze a katalán óriáshoz, az FC Barcelonához, sőt, ennél távolabb nem is állhatna egymástól a két a két klub. Ha egyáltalán lehet már klubnak nevezni a Magpiest.

A csapatot ugyanis 2012-ben néhány unatkozó fickó, azaz egy barát társaság alapított a miniállamban jól ismert Bruno's Bar & Restaurant-ban, magyarán egy kocsmában. Mindjárt a másodosztályban kezdtek, ahol miután beszállt támogatóként a Chestertons nevű helyi ingatlancég, gyorsan meghatározó csapat lettek, amelyik állandó harcot vívott az élvonalba történő feljutásért, ami végül a 2019 tavaszán össze is jött, nem is akárhogyan: a másodosztály bajnoki címe mellé ugyanis a másodosztály kupasorozatát is megnyerték.

A Magpies azóta is biztos tagja az élvonalnak, immár új szponzorral (GVC Holdings) a háttérben.

A csapat 2023-ban megnyert a gibraltári szuperkupát (Pepe Reyes Kupa), de, ami még fontosabb, az "igazi" kupasorozat, a Rock Cup (Szikla Kupa, szép név) is hozzájuk került, így indulhattak el a Konferencia-liga idei selejtezőjében.

Életképek a Londonderryben rendezett meccsről:

Ahol a kupasorozatokban már jártas, igaz sok diadalt nem arató, északír Derry City került az útjukba. A Magpies (Szarkák) nem óvatoskodott, az első meccsen hazai pályán simán nyert 2-0-ra. A csütörtöki visszavágón pedig egy kőkemény meccsen (a rendes játékidőben 10 sárga és egy piros, a ráadásban pedig még három sárga lap került elő) ugyan a 90 és egynéhány perces játékidőben egyenlített a Derry (amelytől egy szabálytalanság miatt elvettek egy gólt), és amelyik a teljes második félidőt és a hosszabbítást is emberhátrányban játszotta végig Adam O'Reilly kiállítása miatt.

A hosszabbításban pedig Evan de Haro a 111. percben megszerezte a győztes gólt, története során először továbbjuttatva Bruno Szarkáit egy európai kupapárharcban.

Ugyanez a Crusaders és a Dundalk ellen nem sikerült az elmúlt két évben, és aligha fog a második fordulóban a dán Köbenhavn ellen sem. De most már legalább nem a Lincoln Red Imps a szirt egyetlen csapata, amelyik képes volt továbbjutni egy kupakiírásban.