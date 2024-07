A Paris Saint-Germaintől érkező francia válogatott támadó már többször is hangsúlyozta, hogy a Real Madrid legendája, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo a példaképe. Mbappé a belépőjével a portugál támadó nyomdokaiba lépett, ugyanis 15 évvel ezelőtt Ronaldót is 80 ezer ember előtt mutatták be a Santiago Bernabéu Stadionban, most pedig a világbajnok francia csatárra is ugyanennyi szurkoló volt kíváncsi.

Kylian Mbappét 80 ezer ember előtt mutatták be Madridban

Fotó: AFP/Oscar del Pozo

Ráadásul Ronaldónak a 7-es volt a száma a Manchester Unitedban és a portugál válogatottban, azonban a Real Madridban nem kaphatta meg azonnal ezt a mezszámot, ugyanis akkor még a csapat tagja volt a klublegenda Raúl González. Mbappé is hasonló cipőben jár, bár a francia támadó esetében nem tudjuk pontosan, melyik a kedvenc száma, hiszen a PSG-ben 7-es számmal játszott, míg a francia válogatottban 10-esben szerepel.