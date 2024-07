Ronaldo erőlködik, de csak a hisztijével tűnik ki

Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo vitathatatlanul a torna legnagyobb sztárja, de akárcsak a 2022-es katari világbajnokságon, most is csak árnyéka önmagának. A szaúdi Al-Nasszr sztárját már a két évvel ezelőtti vb-n is kikövetelték a csapatból, és azok, akik egy kicsit is értik a futballt, látják, hogy a 39 éves támadó csak a kerékkötője a portugál válogatottnak. Amikor a pályán van, nettó emberhátrányt jelent a csapatának, mert minden labdát elkér, folyamatosan vállalkozik, de a robbanékonysága már rendesen megkopott, ezért egy az egyben nem tud megverni senkit, a támadások pedig folyamatosan elakadnak benne.

Ronaldo mellett senki nem rúghat labdába a portugál csapatban

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

És persze ott vannak Ronaldo borzalmas szabadrúgásai is. A portugál klasszis egy időben rengeteg gólt lőtt rögzített helyzetből, az utóbbi években azonban mintha elfelejtette volna, hogyan is kell ezeket elvégezni. Beszédes adat, hogy Ronaldo az eddigi hat Európa-bajnokságán 33 szabadrúgásból egy gólt sem tudott lőni, ha pedig a világbajnokságokat is mellé tesszük, a statisztikája még rosszabb. Az ötszörös aranylabdás támadó a pályafutása alatt 60 szabadrúgást végzett el nagy tornákon, ezekből 25 elakadt a sorfalban, 20-szor kapu mellé vagy fölé lőtt. Ronaldo 20 év alatt – a 2004-es Eb volt az első tornája – mindössze 15-ször találta el a kaput, és csak 1 gólt tudott összehozni, azt is a 2018-as oroszországi világbajnokságon.

Ronaldo azonban rendíthetetlenül próbálkozik, a portugál válogatott összes szabadrúgását ő végezte el, közben pedig olyan világklasszisok, mint Bruno Fernandes és Bernardo Silva csak néznek ki a fejükből, és reménykedtek, hogy egyszer talán majd ők is lőhetnek.

És persze Ronaldo minden egyes hibája után teátrálisan mutogat, imádkozik, hisztizik. A szlovének elleni kihagyott tizenegyese után még sírva is fakadt a pályán. A kiszenvedett továbbjutás után persze azonnal hős lett. Mert ugyan kihagyott egy tizenegyest a mérkőzés hosszabbításában, de hát micsoda sportemberi nagyságról tett tanúbizonyságot, hogy a tizenegyespárbajban is odaállt, és miután belőtte, elnézést kért a szurkolóktól a korábbi hibája miatt.