Ennek az Európa-bajnokságnak az egyik legborzalmasabb meccse volt az angol-szlovén 0-0, amelyen a két csapat semmit sem csinált, így kéz a kézben jutottak be a legjobb 16 közé. Anglia ráadásul csoportelsőként. A rettenetes játékot, azaz a semmit nem hozó meccs közben is fütyültek már az angol drukkerek, de a lefújás után példátlan dolog történt. Az elsőként továbbjutó csapatukat saját szurkolóik poharakkal dobálták meg. Nem kímélték a szövetségi kapitányt, Gareth Southgate-t sem, aki csak állt és pislogott, nem értve mi történik. "Hát nem ünnepeltek?" - tette fel magában a kérdést, de mindez az arcára is volt írva. A félrészeg angol lelátói horda meg dülledt szemekkel pfújolt és küldte el melegebb éghajlatra az övéit. A józanabbak ekkor már messze jártak.

Harry Kane: ez nem az ő Eb-je volt

Fotó: APA-PictureDesk via AFP

De voltak olyan angol drukkerek is, akik egyszerűen otthagyták a Szlovákia elleni nyolcaddöntőt, s már a villamosmegállóban ácsorogtak, amikor hangrobbanás rázta meg a stadiont.

Így maradt le több száz angol drukker Bellingham ollózós egyenlítő góljáról, hiába futottak vissza a stadion felé, oda már nem engedték be őket.

Az egyenes kieséses szakaszban ez volt az első olyan angol győzelem, ahol a semmi nyert a valami ellen, majd ugyanez kétszer ismétlődött meg a negyeddöntőben és az elődöntőben is. Igaz, a hollandok ellen egy félidőn át hajlandó volt focizni Anglia - micsoda kegy ez, hihetetlen. Ez csak két epizód volt az angol csapat négyhetes hányattatásából. S akkor most nézzük reálisan a dolgokat: mi lett volna, ha ez a társaság nyeri meg az Európa-bajnokságot és nem a spanyol? A futball megcsúfolása.

Bár egy angol győzelem éppenséggel pontosan beleillett volna abba a sormintába, amit az egész Eb-n a csapatok nagy része hímzett nekünk az orrunk előtt.

Spanyolország győzelme arra biztosan jó volt, hogy a sors igazságot szolgáltatott, nem hagyta nyerni a nagy tornákat nézve 58 éve impotens Angliát. És ez jól is van így. Ám ha valaki most azért gyújt örömtüzet, mert szerinte a spanyolok győzelme megmentette az egész Európa-bajnokságot, annak az a rossz hírem van, hogy ez nem így van. Ezt az Eb-t ugyanis semmi sem menti meg, mert négy héten át kaptunk ízelítőt abból, milyen az, amikor az előzetesen nagy sztároknak kikiáltott játékosok vagy nem akarnak vagy nem tudnak focizni. Láttuk, milyen az, amikor az előzetesen esélyesnek tartott együttesek (mint az olasz, a belga vagy a portugál) időnek előtte szállnak el. Láttuk, milyen az, amikor a gyáva, kudarckerülő szövetségi kapitányok minimalista célfutballja (műveltebb megfogalmazásban pragmatikus futballnak is nevezik ezt) zajlik hosszú-hosszú órákon át.