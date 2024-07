A Liverpool az Egyesült Államokban fog edzőtáborozni, és Szoboszlai Dominik is tagja annak a 28 futballistának, akik elutaztak a csapattal. Arne Slot együttese még foghíjas kerettel vágott neki az amerikai túrának, mert az Európa-bajnokság és a Copa América miatt többek között Alisson, Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Trent Alexander-Arnold, Alexis Mac Allister, Diogo Jota, Darwin Nunez és Luis Diaz is a szabadságát tölti jelenleg. A magyar válogatott csapatkapitánya így hamar bebetonozhatja helyét a kezdőcsapatban, ráadásul a hírek szerint remek formában, fantasztikus állapotban készülhet az új idényre.

Fotó: AFP (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Szoboszlai Dominik remek formában várja a szezont

Szoboszlai a németországi Európa-bajnokság után közel három hétig pihent, a szerelmével is nyaralt, egy hete pedig visszatért Liverpoolba, ahol az új edzőjét is sikerült lenyűgöznie. A Ripost megírta, hogy a 23 éves középpályás kiemelkedő teljesítményt nyújtott a fitnesz teszteken.

Szoboszlai állapota 100%-os, a fitnesz teszteken a harmadik legjobb volt. Ez is azt mutatja, hogy jó kondícióban van. Már nincsen problémája" -

írta a magyar focistáról a közösségi médiában Bocsák Bence, a World Soccer magyar újságírója.

Szoboszlai az év elején többször is sérüléssel bajlódott, ezért több meccset is ki kellett hagynia, majd a visszatérése után sem tudott teljesen 100 százalékos állapotba kerülni. A Liverpool klaszisának sérülése azonban már úgy tűnik, teljesen a múlté, és minden adott ahhoz, hogy a 2024/2025-ös idényt is csúcsformában kezdje.

A Liverpool augusztus 17-én, az újonc Ipswich otthonában kezdi meg a következő szezont a Premier League-ben.

