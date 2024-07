Mi az igazság Marco Rossi körül?

Marco Rossi a 2024-es Európa-bajnokság utolsó meccsét követőn azt mondta, nem tudta élvezni a németországi tornát, pihenésre van szüksége. Elkezdtek olyan pletykák terjedni, hogy a kapitány nem akarja folytatni a válogatott élén, ezért a szurkolók egy része szimpátiatüntetést szervezett - Marco Rossi végül a maradás mellett döntött.

Marco Rossi a skótok elleni katarzist leszámítva nem tudta élvezni ezt az Európa-bajnokságot

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

"A magyar válogatott előtt álló következő feladat a Nemzetek Ligája idén őszi küzdelmeinek, majd pedig a vb-selejtező sorozat sikeres megvívása, melyeket az MLSZ és az elnökség maximális támogatása mellett Marco Rossi szövetségi kapitány irányít majd” – jelentette ki Csányi Sándor az MLSZ elnöke. Marco Rossi megköszönte a támogatást, és jelezte, hogy az Európa-bajnokság tanulságainak átgondolását követően pár hét múlva megkezdi a felkészülést az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésekre történő összetartás előkészítésével.

„Németországban megtörtént az Eb lezárása, amelyre a továbbjutásról való lecsúszás miatt érzett csalódottságunk ugyan rányomta a bélyegét, de semmi drámai nem történt és nem is volt kétséges, hogy a munkát folytatjuk! Számtalan nagyszerű eredményben volt részünk együtt, így nem is kérdés, hogy újabbak elérése a célunk - ahogy a szlogenünk is mondja: csak együtt” – fogalmazott Marco Rossi, aki a közösségi oldalán kissé részletesebben is kifejtette az álláspontját.

Marco Rossi hat éve

Marco Rossi 2018 nyara óta irányítja a válogatottat, amely tavaly - 1985 után először - egyenes ágon jutott ki egy nagy tornára, miután veretlenül végzett az Európa-bajnoki selejtezőcsoportja élén, de ehhez hatalmas utat kellett megtennie a csapatnak.

A belga Georges Leekenst váltó olasz szakember úgy vágott neki a Nemzetek Ligájának, hogy gyakorlatilag beesett a finnek elleni első tamperei tétmeccsre, amelyen ki is kapott a csapat, amely a csoportjában végül második lett a finnek mögött. 2019-ben a szlovákok elleni Eb-selejtezővel kezdődött az év, amelyen felejthető meccsen kikaptunk, de egy bizonyos Szoboszlai Dominik ezen a mérkőzésen mutatkozott be a magyar válogatottban 18 évesen.