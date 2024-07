A két csapat szegedi Eb-selejtezős mérkőzése áprilisban meglepetésre döntetlennel zárult, viszont a magyar válogatott Bakuban már érvényesítette a papírformát, ugyanis Szarvas Alexandra szövetségi kapitány tanítványai magabiztos előnyre tettek szert az első félidőben Csiki Anna és Kaján Zsanett góljával, majd a másodikban Pápai Emőke volt eredményes, a hosszabbításban pedig Siklér Kinga duplája tette kiütésessé a sikert.

Kiütéssel győzött az azerbajdzsáni Eb-selejtezőn a magyar válogatott

Fotó: mlsz.hu

„Összességében egy jó mérkőzést játszottunk, taktikailag mi uraltuk a játékot. Az azeriek ellen az előző meccsen rengeteg helyzetet kihagytunk, most viszont értékesítettük a lehetőségeinket. A mai mérkőzésen egytől egyig mindenki hozzátette a magáét, a becserélt játékosok is kiválóan szálltak be, minden összecsapáson ezzel a mentalitással kell pályára lépnünk. Jól sikerült a találkozó, most viszont előre tekintünk és az utolsó, törökök elleni mérkőzésre koncentrálunk" – értékelt Szarvas Alexandra a magyar szövetség honlapjának.

Az Eb-selejtezős csoport második helyére lépett a magyar válogatott

A magyarok az 5-0-s diadalukkal feljöttek a csoport második helyére, ugyanis a kvartett másik, pénteki találkozóján az Eb-házigazdaként automatikus kijutó Svájc 2-0-s győzelmet aratott Törökország vendégeként. A magyar női fociválogatott legközelebb

a keddi zárófordulóban a török csapatot fogadja Gyirmóton – egy pontszerzéssel maradna második a magyar együttes.

Mivel a B ligában szerepel a magyar csapat, a négyeséből nem tud közvetlenül kijutni a svájci Európa-bajnokságra. A jövő keddig tartó csoportküzdelmek után a négy csoportgyőztes és a két legjobb második keresztbe játszik ugyanezen liga két rosszabb másodikjával és négy harmadikjával – írta az MTI. A továbbjutókra még egy párharc vár – immár a részvételért.

Eredmények, B divízió, 5. forduló, 1. csoport:

Azerbajdzsán-Magyarország 0-5 (0-2)

gól: Csiki (21.), Kaján (32.), Pápai (53.), Siklér (91., 94.)

Törökország-Svájc 0-2 (0-0)

A csoport állása:

1. Svájc 12 pont, 2. Magyarország 7, 3. Törökország 6, 4. Azerbajdzsán 4