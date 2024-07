Több mint egy éve nem lépett már pályára profi futballmérkőzésen David De Gea, aki néhány esztendeje még a világ legjobb kapusai közé tartozott. A spanyol sztár 12 szezont töltött el a Manchester Unitedben, ám az angol együttes tavaly nyáron úgy döntött, nem hosszabbítja meg a focista lejáró szerződését és nem tart igényt a szolgálataira a továbbiakban. A De Gea helyére szerződtetett André Onana azonban rengeteget hibázott az előző idényben, ezért felmerült annak a lehetősége, hogy a 33 éves kapus visszatér a csapathoz.

David De Gea tavaly nyáron távozott a Manchester Unitedtől

Fotó: AFP (Photo by Oli SCARFF / AFP)

A hírek szerint De Gea örömmel futballozna újra egykori klubjában, ám csak abban az esetben, ha Erik Ten Hag vezetőedző távozik a United éléről.

Erre azonban egyelőre nem kerül sor, mert a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában felmutatott gyengébb eredmények ellenére a 2024/2025-ös szezonban is a holland edző irányítja majd a csapatot. Angol sajtóhírek szerint De Geának akad így is kérője bőven, a spanyol kapus iránt a szaúdi, az amerikai és az olasz élvonalból is élénken érdeklődnek, ezért hamarosan eldőlhet a jövője.

David De Gea összesen 545 mérkőzésen lépett pályára a Manchester United színeiben, ezzel a klub örökranglistáján a hetedik helyen áll.

