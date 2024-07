Az FA Kupa-címvédő Manchester United pénteken este a hivatalos oldalán közölte, hogy új játékosokkal kiegészülve folytatódott a csapat felkészülése Carringtonban a 2024-25-ös szezonra. Az újonnan érkezettek között ott volt Jadon Sancho, aki szerdán tért vissza tesztelésre a klubhoz, a 24 éves angol támadó pedig ezt követően már a többiekkel edzhetett. A keret ugyanakkor még messze nem teljes, többen ugyanis az Európa-bajnokságon és a Copa Américán érintettek, közülük pedig még nem mindenki tért vissza (a döntősök, illetve a pihenésüket töltők), így aztán sok akadémista is részt vett Erik ten Hag edzésén.

Úgy tűnik, kibékült Jadon Sancho és a Manchester United vezetőedzője, Erik ten Hag

Fotó: AFP

Jadon Sancho is ott volt a Manchester United edzésén

Az angol válogatott Eb-keretéből kimaradó Jadon Sancho megjelenése az edzésen azért is volt váratlan, mert miután 2021 nyarán 85 millió euróért a Borussia Dortmund csapatától leigazolta őt a Manchester United, nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Sancho aztán tavaly szezonkezdetkor csúnyán összeveszett Erik ten Hag vezetőedzővel, miután a játékos nem végzett megfelelő munkát és kritizálta a holland trénert, ezért a szélsőnek fegyelmi okokból a társaitól elkülönítve, teljesen egyedül kellett edzenie, és ősszel egyetlen percet sem játszott, valamint a hivatalos csapatfotóról is lehagyták. Ezek után a United januárban kölcsönadta a focistát a korábbi klubjának – a BVB-vel később Bajnokok Ligája-döntőbe jutott.

Ám a dortmundi kölcsönszerződése lejárt, így

sokan azt gondolták, hogy idén nyáron biztosan végleg leigazolja őt egy másik csapat, de az edzésre való visszatérés nagyban megváltoztatja az erről alkotott véleményeket.

A Manchester United először hétfőn, a norvég Rosenborg ellen játszik elkészülési mérkőzést – ezen, tehát az első felkészülési találkozón Sancho még nem áll a klub rendelkezésére. Tétmeccsre pedig augusztus 10-éig kell várni, amikor a városi rivális Manchester City elleni Community Shieldre (Angol Szuperkupára) kerül sor. A Premier League-et a Vörös Ördögök egy hétre rá, a Fulham ellen kezdik meg az Old Traffordon.