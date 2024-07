A németországi labdarúgó Európa-bajnokságon a legtöbb sztárcsapat csak árnyéka volt önmagának, ez alól egyedül a végső győztes spanyol válogatott tekinthető kivételnek, amely az összes mérkőzését megnyerte a kontinenstornán. A spanyolok a címvédő olaszokat, a házigazda németeket, az utóbbi két vb-n döntőig jutó franciákat, valamint a sorozatban két Eb-finálét játszó angolokat is legyőzték, méghozzá meggyőző magabiztossággal. A spanyolok ugyan egyik sztárcsapatot sem ütötték ki több góllal, de a meccseiket nézve úgy tűnt, sokkal magasabb szinten vannak, mint az ellenfeleik. A pocsék teljesítményt nyújtó együtteseknél általában a szövetségi kapitányokat hibáztatják, és nehéz is lenne megdicsérni Luciano Spallettit, vagy Didier Deschamps-t az olaszok és a franciák játékáért. Az Eb-n megbukott edzők közé sorolhatjuk Gareth Southgate-et is, aki döntőig vezette Angliát, de a torna során az angol sajtó is durván kritizálta, amiért minden meccsen védekező felfogásban küldte pályára a játékosait.

Gareth Southgate kétszer is Eb-döntőbe jutatta csapatát, de nyerni egyszer sem tudott

Luciano Spalletti és a címvédő olasz válogatott bukása

Az olasz válogatott a 2021-es Európa-bajnokságot megnyerte - a döntőben 11-es párbajban győzte le az angolokat -, ám a katari világbajnokságra nem jutott ki. Az utóbbi két vb-ről lemaradó csapatot három évvel ezelőtt Roberto Mancini repítette fel Európa-csúcsára, aki tavaly nyáron a távozás mellett döntött és elfogadta a szaúdi fociválogatott ajánlatát.

Az olasz szövetség a Napolit 30 év után bajnoki címre vezető Luciano Spallettit nevezte ki a szövetségi kapitányi posztra, de az olaszok nagyot buktak az Eb-n.

A címvédő már az első meccsén az Eb-k történetének leggyorsabb góljával hátrányba került Albánia ellen, ám akkor még fordítani tudott. Ezt követően az olasz csapat a spanyoloktól simán kikapott, a horvátok ellen pedig az utolsó pillantban egyenlített, így csoportmásodikként továbblépett. A svájciak elleni nyolcaddöntőben esélyük sem volt az olaszoknak, 2-0-s vereséggel estek ki a tornáról.

Luciano Spalletti irányításával nagyot buktak az olaszok az Eb-n

Hatvan nap múlva vissza kell térnünk a pályára, és nincs értelme azt gondolni, hogy ha változtatunk a szakmai stábon, akkor két hónap múlva megjelenik nálunk egy Mbappé" -

mondta az olasz fociszövetség elnöke, nyíltan beismerve, hogy nem túl erős a válogatottjuk.