Az NB I-es együttesek többségénél a nyári átigazolási szezonokhoz hasonlóan ezúttal is nagy volt a jövés-menés. A legnagyobb mozgás talán Újpesten volt, ahol közel egy kezdőcsapatnyi játékos érkezett. Ez nem is csoda, mivel azáltal, hogy a negyedik kerületi együttes a MOL-csoport tulajdonába került, új időszámítás kezdődött a Megyeri úton. Az Újpest célja, hogy a csapat három éven belül a dobogóért harcoljon az NB I-ben, öt éven belül pedig jusson ki a nemzetközi porondra. Bár Mészöly Géza tavasszal benntartotta az élvonalban a csapatot, a klub vezetői mégsem hosszabbítottak vele szerződést, ugyanis az új projekthez megszerezték Bartosz Grzelakot, akinek az irányításával a Fehérvár látványos fejlődést mutatott az előző szezonban, és csak utolsó fordulóban csúszott le a dobogóról.

A Fehérvár korábbi sikeredzője, Bartosz Grzelak az NB I új idényét már Újpesten kezdi meg

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Jól igazolt a címvédő Fradi és a megerősödő Újpest

Grzelak a kinevezése után Újpestre költöztette három korábbi fehérvári játékosát, az egykori válogatott Bese Barnabást, az NB I egyik legjobb védőjét, Gergényi Bencét és a dán Köbenhavntól kölcsönvett Mamadou Karamokót. Mellettük a magyar élvonal egyik legjobb kapusának számító Riccardo Piscitelli megszerzése is komoly fegyvertény lehet, de fiatal tehetségek is érkeztek szám számmal, többek között az olasz Fiorentinától hazacsábított Dénes Adrián, a Debrecentől megvásárolt U21-es válogatott Baranyai Nimród, vagy a 18 éves Kaczvinszki Dominik. Az előző szezon végén többek között Luca Mack, Stefan Jevtoski, Dzenan Burekovic, Georgios Antzoulas és Albi Doka is távozott Újpestről, de a legnagyobb érvágás talán Csoboth Kevin távozása lehet, a skótok ellen győztes gólt szerző magyar válogatott támadó ugyanis több külföldi klub figyelmét is felkeltette a németországi Eb-n nyújtott teljesítményével.

Bár a felkészülési időszakban csupán egy meccset tudott megnyerni az átalakuló Újpest, az

szinte borítékolható, hogy idén nem lesznek kiesési gondjai a lila-fehéreknek - igaz, az is meglepetés lenne, ha máris harcban tudnának lenni dobogóért.

Az Újpest mellett a Ferencváros is jól igazolt a nyáron. A Fradihoz eddig érkezett Isaac Pappoe, Raul Gustavo, Kady Borges és Philippe Rommens, emellett visszakerültek a csapatba a kölcsönben szereplő játékosok, és azok is, akiket Dejan Sztankovics száműzött, így Mats Knoester, Amer Gojak, Anderson Estiti, Tosin Kehinde, Owusu Kwabena és Alekandar Pesic is újra lehetőséget kapott a felkészülési időszakban. Ami a távozókat illeti, Muhamed Besic, Samy Mmaee és Henry Wingo távozása érintheti érzékenyen a fővárosi gárdát.