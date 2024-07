A 20 éves középpályás az előző szezonban többször is súlyos mandulagyulladást szenvedett, ami miatt antibiotikumos kezelésre volt szükség. Először 2023 szeptemberében jelentkeztek a problémák, ami miatt egy hónapot kénytelen volt kihagyni, de a betegsége március végén ismét előjött, emiatt Julian Nagelsmann szövetségi kapitány rendelkezésére sem tudott állni a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon, ahol a házigazda német csapat a magyar válogatottal szerepelt azonos csoportban és egészen a negyedöntőig menetelt. Az Eb kezdete előtt Pavlovic helyére Emre Cant hívta be a keretbe a szövetségi kapitány.

Aleksandar Pavlovic átesett a mandulaműtéten

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A fiatal játékos a negyedik mandulagyulladása után úgy döntött, műtéti úton megszabadul a nyirokszövetből álló képződménytől az esetleges szövődmények elkerülése érdekében és annak reményében, hogy a jövőben ne legyen számára hátráltató tényező.

"Lehet, hogy ki kell vetetnem a mandulámat, mert már kétszer-háromszor komoly problémát okozott, hogy begyulladt, mert minden egyes alkalommal fizikailag legyengített. Sajnos erre szezon közben nincs esély, így valószínűleg fel kell áldoznom erre a nyaramat, de ez most a legfontosabb. Nem akarok újra megbetegedni és heteket kihagyni" – mondta még tavasszal a német TZ-nek az egyszeres német válogatott középpályás.

A német Bild információi szerint a Bayern Müchennel nemrég szerződést hosszabbító játékos már át is esett a műtéten, így néhány hetes pihenés után már a bajorok új edzőjének, Vincent Kompanynak a rendelkezésére állhat.

Pavlovic a legutóbbi idényben robbant be a Bayernbe, míg a 30 esztendős, 43-szoros válogatott Cannak a BL-döntős Borussia Dortmund csapatkapitányaként volt remek szezonja.