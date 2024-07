Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a Ferencváros Bajnokok Ligája selejtezőjéről, az Egyesült Királyságból.

A Ferencváros csapata gyakorlatilag már az első körben eldöntötte a továbbjutás kérdését a The New Saints elleni Bajnokok Ligája selejtező párharcban, mivel hazai pályán 5-0-ra győzte le a walesi együttest. Ezzel az is szinte teljesen biztos, hogy a Fradi ismét ott lesz az európai foci porondon, a kérdés már csak az, hogy a BL-ben, az Európa-ligában vagy az Európai Konferencia-ligában teszi-e mindezt.

A keddi mérkőzés előtt a csapat vezetőedzője, Pascal Jansen tartott szűk körű, mondhatni családias sajtótájékoztatót két magyar újságírónak, valamint a Fradi média munkatársainak

a festői környezetben található Park Hall Stadion különtermében, ami egyébként meccsnapokon a büfé.

Közvetlenül a sajtófal mellett már a sörcsapok és a színes gyűjtemény. Fotó: Zámbó István, Origo Sport

Az első kör 5-0-s eredménye kapcsán azt mondta Jansen:

"Rögtön a meccs után hangsúlyoztam, hogy tisztelned kell a Bajnokok Ligáját, mert különben megbosszulja magát.

Voltak jó részek az első mérkőzésen és most készen állunk arra, hogy holnap egy jó meccset játszunk."

A saját játékkép kapcsán hozzátette: "Úgy gondolom, már az előző meccsen lehetett egy kis ízelítőt kapni mi a mi játék filozófiánkból, a múltkori találkozón is, és az edzőmeccseken is lehetett ebből villanásokat látni. A célunk, hogy javítani akarjuk a saját játékunkat, de most a győzelem van a fókuszunkban."

A The New Saints terveiről pedig megjegyezte: "Bármire készen állunk, amivel az ellenfél készül. 5-0 után mindig arra törekszel, hogy kitalálj valamit, hogy jobban játssz, javíts a játékodon, vannak ez ügyben ötleteim, de ez az ő dolguk, nem a mienk, ugyanakkor ezeket az ötleteket megosztottam a játékosaimmal, készen állunk, jöjjön bármi."

Hangulatos életkép a TNS stadionjából. Fotó: Zámbó István Origo Sport

A TNS műfüves pályán rendezi a mérkőzéseit, természetesen a némileg szokatlan környezet mellett sem ment el a mester szó nélkül és a sérültek is szóba kerültek: "Nem okozhat gondot a műfű a csapatnak, ez a dolog része a selejtezőknek, bármilyen felületen játszanunk kell, ez nem lehet kifogás. Botka, Pászka és Marquinhos sem elérhető jelenleg, azért nem jöttek a csapattal, de ezek a játékosok, akik velünk jöttek, elég jók ahhoz, hogy elvégezzék a munkát."