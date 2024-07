Rettenetes reggelre ébredtek az IF Gnistan vezetői, játékosai és szurkolói: porig égett a csapat stadionja, de nem csak a főlelátó semmisült meg, hanem a klubház is az öltözőkkel és a trófeákkal. A villámgyorsan a helyszínre érkező tűzoltók gyorsan terjedő tűzzel találták szembe magukat, amely a stadion közelében lévő jégpálya tetejét is elpusztította.

Gnistanin kotistadionin katsomo tuhoutui tulipalossa https://t.co/ETJOv90CZt — Yle Urheilu (@yleurheilu) July 13, 2024

A finn főváros, Helsinki északi részén, Oulunkylä város részben található, éppen idén 100 éves klub a mindössze 2200 férőhelyes Mustapekka Areenában játszotta hazai meccseit, amelyet a napokban a Helsinki Kupa kereteiben további 11 csapat is használt. Az élvonalban újonc Gnistan vasárnapi, IFK Mariehamn elleni meccse elmarad.

"Óriási veszteség ez, és nem csak nekünk, hanem a szövetségnek is, hiszen a pályát rendszeresen használták alsóbb osztályú csapatok is bajnoki mérkőzésekre. Nem hinném, hogy egyhamar sikerül újjáépíteni a stadiont - mondta az Yle című finn lapnak Timo Marjamaa, a finn élvonal, a Veikkausliga első embere.

Hurjalta näyttää. Siellä on tuhoutunut ihan kaikki. Varusteita, seuran historiaa… ja tuskin tuossa kuumuudessa uusittu alustakaan on selvinnyt ilman vaurioita. #Veikkausliiga https://t.co/A98zxv293f pic.twitter.com/iNnSyRmLjx — Ville Makkonen 🪣 (@MakkonenVille) July 13, 2024

A tűzoltók egyelőre vizsgálják az esetet, szombaton délelőtt még nem tudták megmondani, hogy mi okozhatta a tüzet.

1,5 millió euró ment füstbe

Az élvonalba feljutó Gnistan a tavasszl mintegy 1,5 millió eurót költött a pálya felújítására,

a világításra és a gyepszőnyeg alácsövezésére, ezt most mindet elvitte a tűz, ahogy a fűthető műfüves edzőpályát és a juniorok öltözőjét is. A hivatalosan 2200 férőhelyes Mustapekke Arénában június 12-én a Helsinki JK ellen óriás nézőcsúcsot regisztráltak, akkor 3024 szurkoló zsúfolódott össze a pálya körül.