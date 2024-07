Dani Olmo nagyszerűen futballozott a németországi Európa-bajnokságon, a végső győztes spanyol válogatottat három góllal és két gólpasszal segítette a tornán. A spanyolok Eb-győzelme után az RB Leipzig játékosa iránt óriási lett az érdeklődés, rengeteg európai topklub felfigyelt a 26 éves támadó középpályásra. A Barcelona különböző korosztályos csapataiban is megfordult játékos - aki a torna társgólkirálya lett és az Eb álomcsapatába is bekerült - 60 millió euróért távozhatott volna, ám különböző extrák miatt akár a 100 millió eurót is elérhetné a teljes vételár.

Dani Olmo (balra) az Eb-győztes spanyolok egyik legjobbja volt

Fotó: NurPhoto via AFP

A 26 éves játékos iránt élénken érdeklődött a Bayern München, a Manchester City, az Atlético Madrid és a Barcelona is, de most senki nem fizetett érte,

ugyanakkor nagy valószínűséggel még a 2024/2025-ös idényben csapatot vált majd - írja az MTI.

A hírek szerint Olmo olyan csapatba igazolna a jövőben, ahol van esélye trófeákat nyerni, ez alapján pedig a Manchester City lehetne ideális, bár Guardiola együttese hemzseg a sztároktól, tehát nem biztos, hogy a spanyol játékos be tudna férni a kedzőbe. A magyar válogatott Gulácsi Péter és Willi Orbán lipcsei klubtársa nem zárkózik el a hazatérés elől sem, így pedig az Atlético vagy a Barcelona lehet a befutó, amennyiben valóban klubváltásra kerül majd sor.

A 26 éves futballista 2020 januárjában 29 millió euróért került a Dinamo Zagrebtől az RB Leipzighez, a német csapattal 2027 nyaráig érvényes a szerződése.

