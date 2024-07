Egészen elképesztő, amit a Real Madrid véghez vitt a 2023-24-es idényben. Egyrészt a pályán, hiszen csapat megszerezte 36. bajnoki címét és 15. alkalommal hódította el a Bajnokok Ligája trófeáját. A maga nemében mindkét siker rekordot jelent persze.

De ugyanilyen jól teljesített maga a klub is, amely a hivatalos oldalon megjelent közlemény szerint a 2023-24-es gazdasági évben a világon első futballklubként lépte át az 1 milliárd eurós bevételi álomhatárt. A Real Madrid bevétele egészen pontosan 1,073 milliárd euró volt, ami nem kevesebb, mint 27 százalékkal (230 millió euróval) haladja meg az egy évvel korábbi adatot.

Az adózás utáni tiszta nyereség ebből 16 millió euró, és szerényen még azt is megjegyzik, hogy a klub gazdasági helyzete stabil, hiszen nettó vagyona 574 millió euróra rúg. Vagyis a Real a jövőben is azt csinálhat például a játékospiacon, amit csak akar, másrészt pedig finoman, de határozottan üzentek az évek óta anyagi krízisben fuldokló FC Barcelonának is.

A 2018-19-es idény óta évente átlagosan 10,3 százalékot emelkedtek a bevételek, amelyeknek legnagyobb részét három összetevő adja: a marketingjogok, a tévés jogdíjak és a stadion hasznosítása.

A stadion-bevételeknek egy külön bekezdést is szentel a közlemény, miszerint még mindig nem ért ugyan véget a Santiago Bernabéu Stadion teljes felújítása, de már így is robbanásszerű a növekedés az onnan származó bevételekből, köszönhetően az új üzleti megoldásoknak, a nagy presztízsű rendezvényeknek és persze a VIP szolgáltatásoknak. A 2024-25-ös szezonban pedig már teljes pompájában fog üzemelni a gyönyörű stadion, így várhatóan újabb pénzügyi rekordot fog dönteni a Real Madrid.