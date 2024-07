Idén nyáron végre pont került az egyik legrégebb óta húzódó átigazolási ügyre, Kylian Mbappé a PSG-től a Real Madrid csapatához szerződött. A 25 éves sztárt kedden óriási érdeklődés, mintegy 80 ezer szurkoló előtt hivatalosan is bemutatta a madridi gigász a Santiago Bernabeu Stadionban. A világklasszis csatár a 9-es számú mezt viseli majd, amely ezt megelőzően Karim Benzemáé volt, valamint Cristiano Ronaldo is ezt hordta először, mielőtt megkapta volna a legendás 7-es számú dresszt.

Az álmom ma valóra vált. Nagyon boldog vagyok. Hihetetlen érzés itt lenni. Sok éven át álmodoztam a Real Madridról, és most valósággá vált" -

mondta bemutatásakor a világbajnok francia támadó.

Ma egy kivételes játékost köszöntünk, aki valóra váltja gyerekkori álmát. Ma azért vagy itt, mert ez az, amit akartál. Köszönjük az erőfeszítéseidet, hogy ezt a fehér mezt viselhesd" -

méltatta Florentino Pérez klubelnök a sztárigazolást.

Mbappé nem hosszabbította meg lejáró szerződését a PSG-vel, ezért ingyen érkezett Madridba, ám a Realnak így sem volt olcsó mulatság a megszerzése, mert a francia sztár az ötéves szerződése alatt szezononként 15 millió eurót keres majd. Mindemellett 100 millió eurós aláírási bónuszt kap, valamint a kereskedelmi bevételeiből mindössze húsz százalék illeti meg majd a klubot.

Kylian Mbappé megcsókolta a Real Madrid címerét

Fotó: AFP (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Mbappé az AS Monaco csapatában robbant be a futballelitbe, majd 2017 nyarán a Paris Saint-Germain együtteséhez szerződött, ahol Neymar és Lionel Messi is a csapattársai voltak. A 25 éves klasszis hétszer nyerte meg a francia bajnokságot, négyszer a Francia Kupát, de a Bajnokok Ligájában nem tudott a csúcsra érni a párizsi klubbal. A francia válogatottal a 2018-as világbajnokságon érte el eddigi legnagyobb sikerét, az oroszországi vb-n aranyérmes lett Didier Deschamps csapatának kulcsembereként, mindössze 19 évesen. Mbappé az idei Európa-bajnokságon orrtörést szenvedett az osztrákok elleni csoportmeccsen, csapatával az elődöntőig jutott a tornán, ahol a végső győztes spanyolok ellen estek ki a franciák.