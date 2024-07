A botrány miatt azonban a támadót felfüggesztették a dél-koreai válogatottban való szerepléstől, és a klubcsapatában is hasonlóan hányattatott a sorsa. A Nottingham Forest 2022 nyarán 4 millió fontért szerződtette a támadót, de még egyetlen tétmeccsen sem lépett pályára, mivel többek között a Norwich Citynek és az FC Szöulnak is kölcsönadták. A Premier League-csapat állítólag azt tervezte, hogy a nyáron a Konferencia-liga-győztes Olimpiakosznak adja kölcsön a dél-koreai támadót, ám a tárgyalások megszakadtak a görög csapattal, amelynek szintén Evangelosz Marinakisz a tulajdonosa. A Forestnél egyelőre nem tettek jogi lépéseket Hwang ellen, annak ellenére, hogy tisztában vannak a vádakkal, így továbbra is az angol élvonalbeli klub játékosa marad, de a jövője igencsak bizonytalan. A hírek szerint a jövő hónapban kezdődik a tárgyalása Szöulban.

