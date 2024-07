Az Anglia elleni Eb-meccs rendes játékidejének a ráadásában Jude Bellingham egyenlítette ki az állást egy látványos góllal, majd a hosszabbításban Harry Kane találatával meg is nyerte a Szlovákia elleni mérkőzést Gareth Southgate együttese. A szlovák válogatott játékosai nehezen tudták megemészteni, hogy kiestek, miután ennyire közel álltak a hatalmas meglepetéshez és a történeti sikerhez.

Milan Skriniar is nehezen hitte el, hogy a szlovákok ilyen körülmények között estek ki az Eb-ről

Fotó: FRISO GENTSCH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Így értékelt az Eb-nyolcaddöntő után a szlovákok csapatkapitánya, Milan Skriniar

A szlovákok csapatkapitánya, a 72-szeres válogatott hátvéd, Milan Skriniar könnyek között értékelte a meccset, a Paris Saint-Germain játékosa a kamerák előtt omlott össze – írta meg a Magyar Nemzet.

„Szomorú vagyok. Harminc másodpercre voltunk az ünnepléstől. De ilyen a labdarúgás.

Nem találom a szavakat. Büszke vagyok a srácokra, az edzőkre és mindenkire, aki itt volt velünk. Remek társaság lett a miénk, sajnálom, hogy így fejeződött be a történetünk

– nyilatkozta Milan Skriniar. – Hiszek benne, hogy ez megerősít minket, és a jövőben is úgy fogunk játszani, mint most az Európa-bajnokságon. Angliának elég jó játékosai vannak ahhoz, hogy a kapunk elé szorítsanak minket. Ennek ellenére is jól védekeztünk. Sajnos egy káprázatos gólt lőttek, erről nem lehet mit mondani. Kár érte. A hosszabbításban mindent megtettünk az egyenlítésért, voltak helyzeteink, de nem sikerült. Viszont megmutattuk, hogy Szlovákia megérdemelten jutott idáig."

Francesco Calzona, a szlovák válogatott szövetségi kapitánya is hasonló dolgokról beszélt a lefújás után.

„Büszkének kell lennünk erre a csapatra. Felvettük a versenyt egy erős angol válogatottal. A hosszabbítás második tizenöt percében az angolok térfelén zajlott a játék, erre büszkék lehetünk.

Nincs hiányérzetem, nagyszerűen játszottunk"

– idézte a Magyar Nemzet az olasz szakembert.

A Szlovákiát kiejtő Anglia a negyeddöntőben az olaszok ellen továbbjutó Svájc ellen mérkőzik meg.

