Ezért védi testőr Szoboszlai Dominikot

A magyar válogatott középpályásával, Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban az Európa-bajnokság előtt tűnt fel, hogy egy testőr kíséri minden lépését a nyilvánosság előtt. Az Origo is ott volt Weiler im Allgäuban az Eb előtti sajtónyilvános és biciklis edzésen, ahol a magyar csapatkapitány mellett is volt egy kirendelt biztonsági ember, hasonlóan, ahogyan a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi mellett. Ez azonban Magyarországon sincs másként: mint kiderült, már a januári Év sportolója gálán is vele volt egy testőr; legutóbb pedig a siófoki Neoton Família-koncert után egy felvétel tanúsága alapján Szoboszlai a testőre társaságában, de barátnője, Buzsik Borka nélkül távozott.

A Liverpool magyar válogatott játékosa, Szoboszlai Dominik mellett gyakorlatilag mindig van egy testőr

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominikot testőr védi

A Blikknek arról beszélt egy, a Paks Európa-liga meccsén is megjelenő Szoboszlaihoz közel álló személy, hogy

a Premier League-ben a magas szinten futballozó játékosok között mindenkinek van már saját biztonsági embere,

például a szintén liverpooli Mohamed Szalah sem sétálgat őrizet nélkül Egyiptomban sehol. Sőt, többek között Dzsudzsák Balázs mellé is felvigyázót rendelt korábban az orosz Anzsi Mahacskala. A világklasszis játékosokat – ahogy a jelző is mutatja – a Föld minden táján sztárként kezelik, ezért aztán szüksége van védelemre, nehogy önmagában találkozzon egy esetleges rosszakarójával. Ugyanakkor míg Messi testőrének a neve ismert, addig a Szoboszlaihoz felbérelt biztonsági ember egyelőre nagy titokban követi a magyar focista minden nyilvános lépését.

„Minden egyedi: egyedi árazás, egyedi esetek, de Szoboszlai Dominik egy kiemelt személy, sokszorosa lehet az órabére az átlagosnak. Ami 15-20 ezer forint per óra, ha egy átlagos személyt, egy átlagos esetet veszünk alapul, de lehet akár napi sok százezer forint per alkalom – mondta a Blikknek Tüzes György biztonsági szakértő a testőrök jellemzőiről. – A feladata, hogy a védence testi épségére vigyázzon.

Szoboszlai esetében a rajongók odamehetnek hozzá autogramot kérni, és ilyenkor sokan közelednek kicsit őrült módján, megölelgetik, ráugrálnak, meghúzzák a ruháját, erőszakosan fotót akarnak készíteni vele...

Azért ugye ezeknek a személyeknek is van magánéletük, meg hangulatuk: van, amikor jó kedvük van, és szívesen osztogatnak aláírást, de van, amikor egyáltalán nem."