Az MLSZ honlapjának szerdai beszámolója felidézi, hogy az UEFA korábban a magyar szurkolók sportszerűtlen viselkedése miatt, tárgyak - jellemzően poharak - pályára dobálása, tűzijáték, pirotechnikai eszközök használata, valamint sporteseményekhez nem illő, provokatív üzenetek miatt a három csoportmérkőzésen összesen mintegy 38 millió forintnak megfelelő pénzbüntetést szabott ki.

Megint lecstt az UEFA

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ezzel egyidejűleg az UEFA arról is értesítette az MLSZ-t, hogy magyar szurkolók által elkövetett rasszista megnyilvánulások miatt is eljárást indított a magyar szövetséggel szemben. Ez utóbbi ügyben szerdán érkezett meg az UEFA fegyelmi bizottságának határozata: a testület a lefolytatott fegyelmi eljárás során bizonyítottnak ítélte meg, hogy a Németország és a Skócia elleni mérkőzésen a magyar szurkolók egy része sportszerűtlen magatartást tanúsított, amikor több alkalommal is cigányozott.

"A rasszista megnyilvánulások szankciójaként az UEFA a magyar válogatott soron következő idegenbeli mérkőzésén nem engedélyezi a magyar szurkolóknak történő jegyértékesítést, azonban a büntetés végrehajtását kétéves próbaidőre felfüggeszti. Ezen kívül a határozat a magyar szövetséget 12 millió forintnak megfelelő pénzbüntetés megfizetésére kötelezi" - olvasható az MLSZ honlapján.