Varga június 23-án, a skótok elleni utolsó Eb-csoportmeccsen sérült meg egy ütközést követően, ahol az ellenfél kapusa, Angus Gunn letarolta a Fradi támadóját. A 29 éves csatár arcában több csont is eltört, valamint agyrázkódást is szenvedett.

Varga Barnabás újra edzésbe állt a Fradinál

Fotó: fradi.hu

A sikeres műtétet követően szülőfalujában lábadozott, s ugyan eleinte több hónapos kihagyást jósoltak neki, a jelek szerint ennél hamarabb is ott lehet a Fradi keretében, ugyanis már múlt hét pénteken - mindössze 19 nappal a brutális sérülését követően - már edzésbe is állt. Igaz, akkor még maszk nélkül, és csak futóedzéseket végzett.

Elkészült Varga Barnabás maszkja

Az NB I-ben címvédő Ferencváros csütörtökön a hivatalos oldalán beszámolt róla, hogy Varga maszkja elkészült, és megosztott egy videót is, amelyen látható a védőeszköz elkészülésének folyamata is. Az előző szezon gólkirálya az edzés végén ráadásul kis időre még be is állt a labdás gyakorlatokra, és gólt is lőtt. Úgy fest tehát, nem okoz különösebb gondot a maszk viselése Vargának, legalábbis ami a gólszerzést illeti.