A 134-szeres bosnyák válogatott csatár tavaly nyáron igazolt ingyen az Intertől a Fenerbahce csapatához, ahol az előző idényben minden sorozatot figyelembe véve 46 tétmérkőzésen 25 gólt és 10 gólpasszt jegyzett.

Sajtóírek szerint Edin Dzeko iránt érdeklődik a Fradi

Fotó: Anadolu via AFP

A Transfermarkton megjelent egy hír, miszerint a magyar bajnok Ferencváros érdeklődik Edin Dzeko iránt, és 48 százalékos esélyt jósol arra, hogy az átigazolás megtörténhet.

Még érdekesebbé teszi a dolgot, hogy a Ferencvárosi 11 szurkolói portál is úgy tudja, hogy a zöld-fehérek valóban felfigyeltek a bosnyák csatárra, a megszerzése azonban több szempontból sem tűnik egyszerű feladatnak.

A hírt érdemes fenntartásokkal kezelni, már csak azért is, mert egyfelől

Dzekót 2025 nyaráig köti szerződés a Fenerbahcéhoz, vagyis nagyjából 4 milliót eurót kellene fizetnie érte annak, aki szerződtetni szeretné őt.

Bár Dzeko óriási tapasztalattal bír, kérdéses, hogy a Ferencváros fizetne-e ennyi pénzt egy 38 éves játékosért. Emellett a rutinos csatár jelenleg 2,8 millió eurót (nagyjából másfélmillió forint) keres havonta Törökországban, ennél kevesebb pénzért pedig aligha jönne el. A hírek szerint egyébként pedig több klub is élénken figyeli Dzekót, többek között a horvát Hajduk Split, de az sem kizárt, hogy kitölti szerződését és marad a jelenlegi csapatánál.

Dzeko korábban számos európai topcsapatban is megfordult, többek között a Manchester City, az AS Roma és az Inter játékosa is volt. Karrierje során kétszer nyerte meg a Premier League-et, a milánói együttessel pedig a 2022/2023-as idényben BL-ezüstérmet nyert.