A 29 éves támadó még 2022 elején igazolt a La Ligában szereplő Granada együtteséhez, amellyel az első idényében kiesett, hogy aztán a következő szezonban ismét ott lehessen a spanyol első osztályban. Az idei szezon végén sem örülhetett azonban a csatár klubja, megint a feljutásért kell majd küzdeniük, ugyanakkor ez nem Uzunin múlott, aki házi gólkirály volt 11 találatával.

Uzuni (középen) óriási kedvenc volt a Groupama Arénában. Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Csak nézőként volt ott az Európa-bajnokságon

Ilyen teljesítmény után meglepő módon nem hívták be az albán válogatottba, így Németországban mint néző volt ott sajátjai mindegyik csoportmeccsén.

Azt gondolom, hogy Albánia is nagyon jól játszott. Nehéz ellenfeleket kaptunk, Spanyolországgal, Olaszországgal és Horvátországgal kerültünk egy csoportba, de úgy gondolom, hogy a végén jól zártunk, elégedettek lehetnek szurkolóink"

– mondta a gólerős játékos.

A magyar bajnok Ferencváros is szóba került a beszélgetés közben, ezzel kapcsolatban Uzuni elmondta, mindig követi a Fradi eredményeit, és ez a csapat tette őt jobb és nagyobb játékossá. Emellett azt is kiemelte, nagyon hiányzik neki a zöld-fehér klub, valamint azt is hozzátette:

Ahogy mondtam, a Fradi mindig is az otthonom lesz. Ennek a klubnak csodálatos szurkolói vannak. Ha őszinte akarok lenni, nagyon hiányzik a Fradi. Korábban is mondtam, amikor elhagytam a Fradit, hogy ez csak egy üzlet volt, és remélem, hogy még találkozunk a jövőben. Rajtam nem fog múlni."

