A büntetőpárbajban többen is hibáztak, hiszen végül 13-12-re nyerte meg a tizenegyeseket az Ajax. A hollandok kapusa, a 40 éves Remko Pasveer öt büntetőt hárított és egyet értékesített is, az Ajax győztes találatát végül a védő, Anton Gaaei szerezte. A hollandok annak ellenére nyertek, hogy a csapat támadója, Brian Brobbey két büntetőt is kihagyott, Bertrand Traore és Youri Baas pedig szintén nem talált be. A „szétlövés” összesen 25 percig tartott.

Remko Pasveer volt a holandok hőse

Fotó: NurPhoto via AFP

Ez volt a második leghosszabb büntetőpárbaj európai kupameccsen. A Konferencia-ligában éppen tavaly a Glentoran ellen 14-13-ra nyerte meg a büntetőpárbaját a Gzira United, ott a 28. lövés döntött.

Az Ajax a lengyel Jagiellonia Bialystok ellen párharccal juthat majd az Európa-liga csoportkörébe.

