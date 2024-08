A sorozatban hatodik, összességében pedig a 35. bajnoki címét megnyerő Ferencváros az elmúlt évek remek nemzetközi kupaszereplésének köszönhetően először kapcsolódhatott be a második selejtezőkörben a Bajnokok Ligája küzdelmeibe. Miután a Fradi kettős győzelemmel és 7-1-es összesítéssel kiejtette a walesi TNS csapatát, biztossá vált, hogy sorozatban hatodszor szerepelhet egy európai kupa főtábláján. A kérdés már csak az, hogy melyikben?

A Fradi támadójának, Alekszandar Pesicsnek voltak hatalmas helyzetei az első félidőben, de nem tudta őket gólra váltani

Fotó: fradi.hu

A támadójátékban van még javítanivaló

A Bajnokok Ligája-selejtező harmadik körében már jóval erősebb ellenféllel került össze a Fradi, amely az első meccsen 2-0-ra kikapott a Midtjylland otthonában. A magyar bajnok támadójátékának nem igazán kedvezett, hogy eladták a csapat egyik legjobb játékosát, Marquinhost, míg a gólkirály Varga Barnabás még nem épült fel az Európa-bajnokságon elszenvedett arcsérüléséből. Alekszandar Pesic és Tosin Kehinde sincs igazán csúcsformában, kizárólag Adama Traoré megindulásaira pedig nem lehet építeni, így támadójátékban mindenképp több kell a keddi visszavágóra.

Vitathatatlan, hogy a Fradi idénybeli legrosszabb teljesítményét nyújtotta a herningi találkozón, mint ahogy az is, hogy egy párharcnál csak az eredmény számít, de azt se felejtsük el, hogy az első félidőben a Fradinak is megvoltak a helyzetei - sőt, az ajándékba adott gólig jobban is játszott - vagyis a meccs képe alapján talán szorosabb is lehetett volna az eredmény. Ám az is igaz, hogy a fordulás után nagy fölényben játszó dánok közelebb jártak a harmadik találathoz, mint a Ferencváros a szépítéshez, és gyakorlatilag csak a tizenegyest védő Dibusz Dénesen múlt, hogy nem lett súlyosabb vereség a vége.

Pascal Jansen irányításával otthon még hibátlan a Fradi

Fotó: Polyák Attila Origo

"Nagy különbség volt az első és a második félidő között. Az elsőben jobban játszottunk. A bekapott gól után visszajöttünk, és volt esélyünk rá, hogy egyenlítsünk.

A BL brutálisan kegyetlen tud lenni, egy hiba is hatalmas gondot tud eredményezni. Ez a mérkőzés megmutatta, muszáj kihasználni a lehetőségeidet egy ilyen szintű mérkőzésen. Legalább egy gólt kellett volna szereznünk

– mondta a találkozó után Pascal Jansen, a Ferencváros vezetőedzője.