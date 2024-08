A Ferencváros visszavághat a Midtjyllandnak a hét évvel ezelőtti kettős vereségért a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában.

A zöld-fehérek remekül kezdték a szezont a nyáron kinevezett holland vezetőedző, Pascal Jansen irányításával, ugyanis a walesi The Saints csapatát kettős győzelemmel búcsúztatták az előző körben, majd az OTP Bank Ligában is 1-0-s sikerrel rajtoltak a Kecskemét ellen. Az igazi erőpróba azonban most következik, mert a dán bajnok lényegesen nagyobb játékerőt képvisel, mint eddigi ellenfeleik. Ráadásul a Fradi keretében komoly változást jelent, hogy a brazil Marquinhos két és fél év után az orosz Szpartak Moszkvához igazolt.