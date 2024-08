Az uruguayi válogatott Manuel Ugartéért eredetileg 60 millió eurót szeretett volna a PSG, amely a hírek szerint 50-et kap és később, bizonyos feltételek teljesülése mellet kaphat még 10-et. A 23 éves védekező középpályás egy éve igazolt a PSG-hez a portugál Sportingtól, akkor 60 millió eurót fizettek érte a franciák. A PSG-ben összesen 37 meccsen lépett pályára, gólt nem szerzett. Ebben a szezonban még nincs meccse a párizsi csapatban.

Manchesterbe igazol az uruguayi válogatott Manuel Ugarte

Fotó: AFP

Ugarte lehet a Manchester United ötödik nyári szerzeménye Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee és Noussair Mazraoui után.

Ugarte régóta a célkeresztben volt

A Manchester United régóta szerette volna megszerezni Ugartét, hosszú hetek óta zajlottak az egyeztetések a 22-szeres válogatott játékosért. A hírek szerint az uruguayi kedden meg is érkezik Manchesterbe, ahol átesik az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon.

A manchesteri csapatból távozók is vannak, a hírek szerint már át is esett az orvosi vizsgálatokon a tunéziai Hannibal Mejbri, aki a Burnley játékosa lesz.

Minden bizonnyal távozik a skót válogatott Scott McTominay is, akinek az eligazolása is kellett Ugarte megszerzéséhez. A Napoli és a United már korábban megegyezett a 30 millió eurós vételárról, hamarosan az ő távozását is bejelenthetik. McTominay személyében a klub egyik sajátnevelésű játékosa távozik, neki egy év volt még hátra a szerződéséből.