A West Bromwich Albion hivatalos oldalán jelentette be, hogy leigazolta a magyar válogatott focistát, Callum Stylest. Az átigazolási összeget a klub nem hozta nyilvánosságra. A birminghami klub közleményéből kiderült, hogy Styles az Albion kilencedik nyári szerzeménye és négy évre kötelezte el magát.

Callum Styles remélhetőleg sok lehetőséget kap majd a West Bromban

Fotó: wba.co.uk

A 24 éves ballábas játékos 23-szor szerepelt eddig a magyar válogatottban, és a WBA külön kiemelte, hogy több poszton is bevethető.

„Ez egy nagy klub, aminek a Premier League-ben kellene szerepelnie. Mindenkinek az a célja, hogy visszajusson oda. Egy ilyen lehetőséget nem lehet visszautasítani. Azt hiszem, a legjobb tulajdonságaim közé tartozik, hogy jó vagyok a labdával, szeretek támadni. Több poszton is tudok játszani, a bal oldalon szélsőhátvédként, valamint a pálya közepén is, ahol egész életemben játszottam. Bármelyik poszton szívesen játszom, minél több meccsen szeretnék pályára lépni" - mutatta be magát Styles, aki eddig a Barnsley játékosa volt.

Carlos Corberán a csapat menedzsere kiemelte, hogy komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik Styles és sokoldalúsága sokat segíthet majd a csapatnak.

A WBA negyedik helyen áll az angol másodosztályban, két győzelemmel és egy öntetlennel.

A klubban korábban 2004 és 2008, majd 2011 és 2014 között szerepelt Gera Zoltán, aki 168 meccsenszerepelt a West Bromban.