A 26 éves kapus az előző szezonban szenzációsan védett a Fehérvár csapatában, fel is keltette Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét. A Vidi kapusa ugyan az Eb-keretbe nem kapott meghívót, de az olasz szakember behívta a németek és a bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-meccsekre készülő keretbe.

Azonban könnyen lehet, hogy Tóth Balázs nem Székesfehérvárról, hanem Lancashire-ből fog érkezni a magyar válogatott főhadiszállására, ugyanis a The 72 nevű angol portál szerdán azt írta, hogy a Championshipben szereplő Blackburn Rovers szeretné szerződtetni a magyar kapust.

Tóth Balázs jó eséllyel Angliában folytatja pályafutását

Fotó: fehervarfc.hu

Tóth Balázs hajlik a váltásra, a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy a Rovers kedden már tett is egy 1.2 millió eurós ajánlatot a kapusért, a fehérváriaknak pedig egy napjuk van a válaszra. A Nemzeti Sport most azt írja, hogy a Fehérvár elsőre nem fogadta el ezt az ajánlatot, de a klub hajlik az egyezségre, ugyanis Tóth Balázs engedélyt kapott, hogy Angliába utazzon orvosi vizsgálatra. A kapus szerda este kelt útra, csütörtökön vesz részt az orvosi vizsgálaton, és ha közben a klubok is meg tudnak egyezni, akkor utána szerződést is köthet a háromszoros angol bajnokkal.

Tóth Balázs az előző szezonban a Puskás Akadémia kölcsönjátékosaként védett a Vidiben, a székesfehérvári csapat nyáron igazolta le 500 ezer euró körül összegért, így ha a klub elfogadja a Blackburn Rovers ajánlatát, akkor a vételárának több, mint a duplájáért értékesíthetnék.