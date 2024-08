Lezárult egy egészen hihetetlen átigazolási saga, ugyanis a spanyol bajnok és Bajnokok Ligája címvédő Real Madrid júliusban hivatalosan is bemutatta új szerzeményét, a francia világbajnok Kylian Mbappét, akinek az érkezésére 80 ezer szurkoló látogatott ki a Santiago Bernabéu Stadionba. A Paris Saint-Germaintől érkezett francia válogatott támadó már többször is hangsúlyozta, hogy a Real Madrid legendája, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo a példaképe. Mbappé a belépőjével a portugál támadó nyomdokaiba lépett, ugyanis 15 évvel ezelőtt Ronaldót is 80 ezer ember előtt mutatták be. Mbappé Ronaldóhoz hasonlóan szintén a 9-es mezben kezdi meg madridi pályafutását, amit máris egy kupasikerrel tett emlékezetessé, ugyanis szerdán már gólt szerzett az Atalanta elleni Szuperkupa-döntőben, amit meg is nyert a csapata.

Kylian Mbappé megcsókolta a Real Madrid címerét az átigazolás után

Fotó: Anadolu via AFP

Kylian Mbappé megszerzése azért is nagy szó, mert a Paris Saint-Germainnel nem hosszabbított a támadó, így ingyen érkezett Madridba, ahol szezononként 15 millió eurót keres majd. Mindemellett 100 millió eurós aláírási bónuszt kap, valamint a kereskedelmi bevételeiből is csak húsz százalék illeti meg majd a klubot.

Mbappé megszerzése azt is jelenti, hogy a világ négy legértékesebb játékosa közül hárman is a Realban fociznak. A Transfermarkt szerint jelenleg négy focista ér 180 millió eurót, Jude Bellingham, Erling Haaland, Vinicius Junior és Kylian Mbappé.

A Real Madrid nem csak Mbappéval erősített, ugyanis már a csapat kötelékében készül a brazilok legújabb csodagyereke, a 17 éves Endrick is, aki a Palmeiras történetének legfiatalabb játékosa lett, aki a felnőttek között pályára lépett, nem sokkal később pedig a gólszerzők rangsorában is rekordot döntött, ezen kívül ő lett az első az egyesület történetében, aki minden korosztállyal első lett. Érte nagyjából 50 millió eurót adott a madridi csapat, de ez 70-ig is felkúszhat majd a teljesítménye alapján.

Világbajnok átigazolás a másik madridi csapatnál

Az Atlético Madridban folytatja a Manchester Citytől érkező világbajnok argentin focista, Julian Álvarez. Az átigazolás logikája rendben van, talán a 75 millió eurós összeg tűnik magasnak, ami később 95-re is emelkedhet. Az argentin válogatottal két éve világbajnok Álvarez 2022-ben 14 millió fontért a River Plate-től igazolt a Manchester Cityhez, amelyet 103 mérkőzésen 36 góllal segített abban, hogy kétszer bajnok lett, illetve egy-egy alkalommal diadalmaskodott a Bajnokok Ligájában, a klubvilágbajnokságon, továbbá elhódította az európai Szuperkupát és az FA Kupát. Az argentin szinte már mindent megnyert a pályafutása során, de Erling Haaland mellett nem sok esélye volt az első számú csatár posztra, míg Madridban kapóra jött Álvaro Morata pótlására.