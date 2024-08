Péntek este vált hivatalossá, hogy Dejan Sztankovics által vezetett Szpartak Moszka Marquinhos után újabb játékost szerződtetett a Ferencvárostól. Myenty Abena tavaly januárban a Slovan Bratislava együttesétől háromszoros szlovák bajnokként és háromszoros Szlovák Kupa-győztesként érkezett a Fradihoz, ahol igazán nem tudott alapemberré válni, hiszen másfél év alatt mindössze 39 mérkőzésen lépett pályára, ezeken három gólig és egy gólpasszig jutott. Az első gólját az Újpest elleni hazai derbin szerezte.

Myenty Abena másfél év után Moszkvába távozott a Fraditól

Fotó: Polyák Attila Origo

A Hollandiában nevelkedett suriname-i válogatott belső védő a Fradival két bajnoki aranyérmet nyert, az UEFA Európa Liga nyolcaddöntőjét, valamint az Európa Konferencia Liga csoportkörét és egyenes kieséses szakaszát is megjárt. Az idei szezonban csak a walesi The New Saints elleni Bajnokok Ligája-selejtező visszavágóján kapott lehetőséget, akkor is csupán 18 percet töltött a pályán.

A felek nem hozták nyilvánosságra, hogy a klubválás részleteit, de sajtóhírek szerint a Fradi 1,2 millió eurót kaphatott Abenáért, aki 2026-ig írt alá új csapatához. A 29 éves védőt a Szpartak már be is mutatta a közösségi oldalán.

