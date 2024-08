A Bajnokok Ligája selejtezőjében kedden búcsúzott, az NB I-ben címvédő Ferencváros, miután az idegenbeli 2-0-s vereség után 1-1-es döntetlent ért el hazai pályán a dán Midtjyllanddal szemben. Keseregni persze nincs sok idő, hiszen jön az Újpest elleni derbi, majd a bosnyák Borac Banja Luka ellen ki lehet vívni a főtáblás szereplést az Európa-ligában, de ha az sem sikerülne, akkor marad a biztos Konferencia-liga főtábla.

Óriási hangulat várható a szezon első derbijén

A szurkolók egy része biztosan csalódott, hiszen a Bajnokok Ligája csak álom marad, de amiatt is csalódottak lehetnek, hogy a Banja Luka végül hosszabbításban felülmúlta a feröeri Klaksvíkot, így revansot sem vehetnek a zöld-fehérek a tavalyi kínos BL-kudarcért,

ami anno Sztanyiszlav Csercseszov állásába is került. Az orosz mester és a feröeri bajnok is a múlt, Pascal Jansen viszont a jelen. A Fradi edzője a BL-selejtezős kiesés után elmondta, „az első félidőben mindkét meccsen jobbak voltunk az ellenfélnél, a srácok megmutatták, mennyire jól tudnak dominálni egy nemzetközi mérkőzésen. A Bajnokok Ligája viszont brutális tud lenni, muszáj gólokat szerezni a továbbjutáshoz. A két meccsen elég lehetőséget teremtettünk a playoffba kerüléshez, és megmutattuk, mire vagyunk képesek”.

A holland mester valóban elégedett lehetett a mutatott játékkal, de csak helyenként – a célja pedig az lehet, hogy minél hosszabb ideig tudjon csúcsformában focizni az FTC egy-egy nemzetközi vagy hazai meccsen is. Fontos tényező lehet Varga Barnabás a zöld-fehérek életében, ugyanis mindenki arra vár, hogy végre visszatérjen az Európa-bajnokságon elszenvedett súlyos arcsérüléséből, de egyelőre nem tudni, mikor lesz bevethető.

„Önök jobban ismerik Varga Barnabást, mint én, de tisztában vagyok a képességeivel. Én még csak az edzéseken láttam Vargát, de már ott is bizonyította, hogy képes gólokat szerezni. Egy kiváló csatár, egy nagyszerű személyiség” – mondta Jansen, utalva arra, hogy közel a válogatott csatár visszatérése.

Ez lesz Pascal Jansen első Fradi-Újpest meccse

A Fradi holland mestere az Origónak adott interjújában elmondta, 18 évesen, egy sérülés után döntött úgy, edző lesz belőle. „Kemény időszak volt az életemben, de egyszerűen csak váltottam, élveztem a futballt, szerettem játszani, de ilyen a természetem, mert mindig is realista voltam, tudtam, ennek vége, mást kell, csináljak. Ezért arra fókuszáltam, amire hatással lehettem, ez pedig a tanulás volt. Ezen nem is kellett gondolkozzak, jött magától, egyébként ez a tulajdonságom megmaradt később is, átlátom és jól tudom elemezni a dolgokat, majd arra fókuszálok, amelyek az én részemet képezik a kitűzött cél elérése érdekében és megteszek mindent, amit tudok” – mondta Jansen, aki többek között Louis van Gaaltól és Arrigo Sacchitól tanulta a legtöbbet, de nagy hatással volt rá Phil Jackson, Lewis Hamilton és Kobe Bryant is.

Derbi előtt: új igazolások mindkét csapatban

A Fradiba nyáron érkezett Kady Borges, Philippe Rommens, Raul Gustavo és Isaac Pappoe is, de közvetlenül a derbi előtt jelentették be Stefan Gartenmann érkezését, aki éppen a Midtjylland csapatától érkezett a Fradihoz, ő védelemben kaphat majd később szerepet. Távozott a csapattól Marquinhos, Wingo, Lisztes Krisztián és Samy Mmaee is.