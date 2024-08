A Serie A újoncaként remekül kezdte a bajnokságot a Parma, amely a Fiorentina elleni döntetlen után az AC Milant meg is tudta verni hazai pályán. Balogh Botond, a Parma magyar válogatott védője mindkét meccset végigjátszotta, ami remek hír a válogatott szempontjából is.

Baogh Botond is a portugál Rafael Leao mellett viszi el a labdát a Milan elleni meccsen

Fotó: Piero CRUCIATTI / AFP

Balogh Botond tavaly még a Serie B-ben szerepelt a pármai csapatban, de most úgy tűnik, a legjobbak között is alapember lehet. Az AC Milan elleni meccsen kétszer is vezetést szerzett a Parma: a román Man góljára Pulisic még válaszolt, de a csereember, Cancellieri találata már győzelmet ért. Balogh a védelem közepén kapott lehetőséget és az osztályzatok alapján csapata második, z egész mezőny harmadik legjobb játékosa volt, csak Man és Pulisic kapott nála jobb osztályzatokat.

Az élvonalba visszatérő Parma több mint tíz év után, 2014 márciusa óta először nyert a milánói piros-feketék ellen. A Milan így az új vezetőedző, Paulo Fonseca irányításával még nyeretlen.

Az utóbbi években több magyar játékos is játszott kisebb-nagyobb szerepet a Serie A-ban, arra azonban az 1992/93-as idény óta nem volt példa, hogy magyar futballista az első két fordulónak mind a 180 játékpercét a pályán töltötte - írja a Magyar Nemzet. Akkor Détári Lajos gólt is lőtt mindkét találkozón az Ancona színeiben. Csapatszinten viszont Balogh Botond rajtja sokkal jobban sikerült: míg a Parma négy ponttal áll két meccs után, annak idején Détári góljai ellenére az Ancona szintén újoncként két vereséggel rajtolt, s az idény végén simán visszaesett a Serie B-be.

A másik milánói csapat, a címvédő Internazionale megszerezte első győzelmét az idényben, miután hazai környezetben 2-0-ra nyert a Lecce ellen.

Eredmények:

Parma-AC Milan 2-1 (1-0)

Udinese-Lazio 2-1 (1-0)

Internazionale-Lecce 2-0 (1-0)

Monza-Genoa 0-1 (0-1)