A Tottenham szombat este a Bayern München ellen játszotta le utolsó felkészülési meccsét, ahol 3-2-re kikapott. A The Sun információi szerint a mali válogatott középpályást már az első félidő után lecserélték, majd a találkozó után bulizni indult. A 27 éves futballista - akit júniusban könnygázspray-vel raboltak ki - az átbulizott éjszaka során többször is szippantott egy fekete lufiból bódító drogot, ráadásul az erről készült videót még meg is osztotta a Snapchaten.

Yves Bissouma lufiból szívta a kéjgázt néhány nappal a Premier League rajtja előtt

Fotó: AFP

Mindez azért is kínos, mert tavaly óta illegális az Egyesült Királyságban a nevetőgáz birtoklása, amely bódultságot, eufóriát, nevetési rohamokat, illetve depressziót, memóriavesztést, sőt idegkárosodást is okozhat. A marihuána után a második leggyakrabban használt kábítószer a brit 16-24 évesek körében. A visszaesők akár két év börtönt és pénzbüntetést is kaphatnak.

Miután a felvétel bejárta az internetet, több rajongó is azzal vádolta a középpályást, hogy cserben hagyta a szurkolókat. Bissouma az eset után bocsánatot kért.

Megértem, hogy milyen súlyos egészségügyi kockázatokkal jár, és tudom, hogy nagyon komoly felelősségem van labdarúgóként és példaképként.

A Tottenham Hotspur jelezte, hogy vizsgálatot indít, de belső ügyként kezelik, így nem adnak további információkat.

