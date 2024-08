Az első meccsen elért gól nélküli döntetlent követően csütörtökön nagyon nehéz mérkőzésen, hosszabbítás után 1-1-et játszott a Ferencváros a bosnyák Borac Banja Luka vendégeként, ám a magyar bajnok végül tizenegyesekkel nyerni tudott, így ősszel az Európa-liga főtábláján folytathatja szereplését. A lefújás után a Ferencváros 51 éves, holland edzője, Pascal Jansen értékelte a meccset és a továbbjutást az M4 Sport kamerái előtt.

Pascal Jansen elismerte, hogy nem játszott jól a Fradi, de örül a továbbjutásnak

Fotó: Csudai Sándor - Origo

"Először is szeretnék gratulálni a csapatnak, hogy bejutott az Európa-liga alapszakaszába, ez volt az egyetlen célunk. Arról lehet beszélni, ahogyan ezt elértük, mert az első mérkőzésen szintén nem játszottunk túl jól, most pedig ugyancsak szenvedtünk. A csapat nagyon sok meccset játszott nagyon rövid időn belül, persze ez nem lehet kifogás, jobban kell futballoznunk. Szerintem túlságosan feszültek is voltunk az első félidőben, nagyon direkt volt a játékunk, ez eddig nem volt ránk jellemző. Nagyon sok munka vár még ránk, de célt elértük.

A Fradi holland trénere arról is beszélt, hogy szerinte azért volt ennyire nehéz a bosnyákok elleni párharc a Fradi számára, mert hiányzott minőség elől.

Hiányzott a minőség a támadójátékunkból. A labdabirtoklás rendben volt, de elől is minőségre van szükség ahhoz, hogy gólt szerezz, vagy egy gyors kényszerítőt ki tudj alakítani és a védelem mögé tudj kerülni. Nem tudtunk helyzeteket kialakítani, mert nem voltunk elég jók a labdával.

Jansen a folytatásra is kitért, és arról is beszélt, hogy mi kell ahhoz, hogy a csapat még tovább tudjon fejlődni és még jobb teljesítményt tudjon majd nyújtani ősszel.

"Az alapszakasz még csak most kezdődik. Persze, ne felejtsük el azt, ami eddig történt. Ma és az első meccsen is szenvedünk, de ha azt nézzük, hogyan játszottunk a Midtjylland ellen otthon az első félidőben, ott nem lehetett panasz ránk. Továbbra is keményen dolgozunk, ez nem fog változni a jövőben sem" – mondta Jansen.

Dibusz Dénes ezúttal sem kapott gólt, a Fradi büntetőkkel jutott tovább az El-ben

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Fradi csapatkapitánya, Dibusz Dénes önkritikusan értékélt a mérkőzés után.

"Kellően önkritikusnak kell lenni. 180 perc alatt nem sikerült betalálni a kapuba. Igazából a 90 percet kapura lövés nélkül hoztuk le. A hosszabbításban hátrányba kerültünk, nehéz helyzetbe hoztuk magunkat. Onnantól érezhető volt, hogy az utolsó erőtartalékjainkat mozgósítjuk. Varga Barni is több labdát meg tudott csúsztatni, ilyenből alakult ki a büntető is. Nem lehetünk elégedettek a játékot illetően, jól védekeztek a hazaiak, ahogy az első meccsen is. A hosszabbítás második felében már jobban kinyíltak, ekkor veszélyesebben is tudtunk játszani.

Küzdöttünk, ezt nem érheti kritika, de nem játszottunk jól. A tizenegyeseknél fortuna mellénk állt, de jobban is rúgtuk a tizenegyeseket"

- mondta Dibusz Dénes az M4 Sport kamerája előtt.