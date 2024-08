A nyári szünetben számos kulcsjátékosát elvesztette a székesfehérvári csapat, ennek ellenére első négy mérkőzésén két-két győzelem és döntetlen volt a mérlege az új vezetőedzővel, Pető Tamással. Múlt héten aztán a ciprusi első felvonáson az 1-0-s vereséggel megszakadt a Vidi veretlenségi sorozata, amelyet vasárnap egy újabb, 4-1-es kudarc követett Újpesten.

Az tudható volt, hogy nem lesz könnyű dolga a piros-kékeknek, mert a ciprusi bajnokság bronzérmese az előző négy idényből háromszor főtáblán szerepelhetett: 2021-ben és 2023-ban az Európa-liga, míg 2022-ben a Konferencia-liga csoportkörében szerepelt, igaz, onnan egyik alkalommal sem jutott tovább. Abban lehetett bízni, hogy a ciprusi bajnokság csak augusztus végén kezdődik, így még messze van a csúcsformájától az Omonia, bár ez korántsem látszott az eddigi nemzetközi mérkőzésein, mert a Fehérvár legyőzése mellett a georgiai Torpedo Kutaisi csapatát kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel búcsúztatta.

A Vidinek kellett mennie a győzelemért, azonban a ciprusi csapat kezdett jobban, amely az első negyedórában beszorította a Vidit, és csak a magyar válogatott kapuson, Tóth Balázson múlt, hogy nem került hátrányba a székesfehérvári csapat.

A Fehérvár nem találta a játék ritmuást az első félidőben

MTI/Vasvári Tamás

Ezt követően feljebb jött a magyar csapat, volt is pár lehetősége, de a vezetést nem tudta megszerezni. A 28. percben aztán a ciprusi csapat betalált, ezzel pedig óriási lépést tett a továbbjutás felé. Egy gyönyörű akció végén kipasszolták a Vidi védelmét, a végén pedig az érkező Willy Semedónak csak az üres kapuba kellett passzolnia (0-1). A folytatásban is a ciprusi csapat dominált, amely több helyzetet is kialakított a Vidi kapuja előtt, de az előnyét nem tudta növelni, így a székesfehérvári csapatnak maradt még halvány esélye a folytatásra.

A második félidőt jól kezdte a Fehérvár, és az 52. percben majdnem egyenlíteni is tudott. Egy bal oldali beadásra Bedi Bence érkezett, akinek a hétméteres fejese kapu fölé ment.

A fehérvári Ivan Milicevic lövését blokkolja Alioum Saidou, az Omonia játékosa

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A folytatásban a Vidi dominált, több komoly lehetősége is volt, és a 73. percben akár egy tizenegyest is kihatott volna. Nicolás Stefanelli lövését bravúrral védte Fabiano, a kipattanóra Kovács Patrik érkezett, azonban a magyar csapat támadója Senou Coulibaly mellett rendkívül gyanús körülmények között a földre került, de a játékvezető nem ítélt büntetőt.