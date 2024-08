A Fehérvár egygólos hátrányból várta a visszavágót, de az első félidőben nagyon gyengén futballozott, ráadásul a bekapott gól még inkább csökkentette az esélyeit a hátrány ledolgozására. A folytatásban feljavult a Vidi, de nem tudott szépíteni, így végül az Omonia 2-0-ra nyert Székesfehérváron és kettős győzelemmel jutott tovább a következő körbe.

Pető Tamás, a Fehérvár nyáron kinevezett edzője

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

„Az első félidőben hiányzott belőlünk mindaz, ami ahhoz kell, hogy megnyerjük az ilyen mérkőzéseket: a dinamika, az agresszivitás, a gyorsaság, a pozitív gondolkodás. Nagyjából minden. Ennek hangot is adtam a félidőben, ennek is tudható volt be a második félidei jobb játék.

Nagyon messze vagyunk attól a játéktól, amit a szezon elején vagy a felkészülés alatt tudtunk mutatni. Most közhelyeket tudnék puffogtatni, hogy fáradtak vagyunk, kevesen vagyunk, kétnaponta meccseket játszunk és satöbbi. De egy csapat nem engedheti meg magának, hogy ilyen játékot produkáljon, mint ami az első félidőben volt”

– kezdte Pető Tamás, aki hangsúlyozta, hogy a csapata gyenge játékai a motiváció hiányának volt betudható.

„Ez csakis hozzáállás kérdése. A fáradtságot el lehet tüntetni a motivációval, akiben meg nincs meg a motiváció, az nem fog játszani” – tette hozzá a Fehérvár edzője, aki végezetül elmondta, hogy ennek a teljesítménynek valószínűleg lesznek következményei.

Az Omoniára a horvát NK Osijek és az azeri Zira továbbjutója vár a következő, immár főtáblára kerülésért sorra kerülő negyedik selejtezőkörben, a Fehérvár pedig búcsúzott a nemzetközi porondtól.