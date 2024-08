Pénteken délután kisorsolták a labdarúgó Európa-liga megújult alapszakaszának összesen 144 párosítását. Minden csapat nyolc ellenfelet kapott, így a magyar bajnok Ferencváros számára is eldőlt, hogy mely együttesekkel találkozik a folytatásban. Az ellenfelek között három topligás ellenfél is található, valamint Pascal Jansen vezetőedző korábbi csapata, az AZ Alkmaar is.

A Bajnokok Ligája-főtáblájához hasonlóan a 2024-25-ös szezontól az Európa-liga lebonyolítása is megváltozik, ugyanis a csoportkört egy 36 csapatos alapszakasz váltja fel. A selejtezők végeztével együtteseket négy darab kilencfős kalapba osztották be, és a monacói Grimaldi Forumban tartott sorsolás során minden klub két-két ellenfelet kapott az egyes kalapokból, akik közül egy ellen hazai pályán, egy ellen pedig idegenben találkozik. A büntetőpárbaj után El-főtáblára jutó Ferencváros a második kalapba került, innen várhatta az ellenfeleket. A sorsolást Aritz Aduriz és Glenn Strömberg segítette. A Ferencváros megkapta az ellenfeleit az Európa-liga alapszakaszában, más néven ligaszakaszában

Fotó: Csudai Sándor - Origo A Ferencváros ellenfelei az Európa-liga alapszakaszában: Tottenham Hotspur (angol, otthon)

Eintracht Frankfurt (német, idegenben)

AZ Alkmaar (holland, otthon)

PAOK (görög, idegenben)

Malmö (svéd, otthon)

Dinamo Kijev (ukrán, idegenben)

Nice (francia, otthon)

A Fradin kívül két, magyar játékost foglalkoztató együttes szerepel az Európa-ligában: az Eintracht Frankfurt (Lisztes Krisztián és Fenyő Noah) és a Hoffenheim (Szalai Attila). A párosítások közül kiemelkedik a Roma-Frankfurt, a Tottenham-Roma, a Lazio-Porto, illetve elsősorban José Mourinho személye miatt a Fenerbahce-Manchester United. Az alapszakasz játéknapjai: szeptember 25-26., október 3., október 24., november 7., november 28., december 12., január 23. és január 30. A pontos menetrendet szombaton alakítják ki. Az alapszakasz zárásakor kialakul egy nagy, 36-os tabella, ahonnan az első nyolc helyezett automatikusan nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezetteknek pedig februárban játszania kell a legjobb tizenhat közé kerülésért. Az Európa-liga fináléját 2025. május 21-én rendezik meg a spanyolországi Bilbaóban. Cikkünk frissül.

