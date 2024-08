A Ferencváros legendás futballistájának, Ebedli Zoltánnak a testvére végigjárta a zöld-fehérek korosztályos csapatait, ám a felnőttek között csak egy tétmérkőzésen, az 1975-ös KEK első fordulójában, a Cardiff City elleni második mérkőzésen lépett pályára, így a később döntőig jutó csapat tagja volt - számolt be róla a fradi.hu. Ebedli Ferenc az NB I-ben a Volán csapatával szerepelt három szezonon át. Visszavonulása után technikai vezetőként és edzőként is tevékenykedett a klubnál, később a Dunaferrt és a Tatabányát is irányította.

Megmondom őszintén, váratlanul ért a halála, sajnos a betegség elvitte, 72 éves lett volna szeptember 22-én. Szép pályafutást tudhatott a magáénak, mindannyiuknak hiányozni fog" -

emlékezett meg elhunyt testvéréről Ebedli Zoltán.