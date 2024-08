„A játékosok, de a lakosság biztonsága sem garantálható kellőképpen a rendőrség igénybevétele nélkül" – idézi az MTI Ahmed Aboutaleb polgármestert.

A holland rendőrszakszervezet kedden jelentette be, hogy nem vállalja a mérkőzés biztosítását, ezzel a lépéssel is azt kívánván elérni, hogy kikényszerítse a kormánnyal folytatott tárgyalásokon a megállapodást a korengedményes nyugdíjazás jelenleginél jobb feltételeiről.

Rendőri biztosítás nélkül lehetetlen megrendezni a Feyenoord-Ajax meccset

Fotó: ANP via AFP

A Holland Labdarúgó Szövetség közleményben fejezte ki nemtetszését, leszögezve:

A futballt a rendőrszakszervezetek gyakran használták kampányra az évek során. Ha akciói folytatódnak, a mérkőzéseket későbbre kell átütemezni, ám az erre rendelkezésre álló időpontok száma nagyon korlátozott."

Hollandiában korábban is előfordult már, hogy rendőri jelenlét nélkül rendeztek labdarúgó-mérkőzéseket, de azok mindegyike alacsony kockázatú volt, míg a rotterdami és az amszterdami élcsapatok találkozóját évek óta szurkolói összecsapások kísérik. A szélsőséges drukkerek annak dacára is rendre "megtalálták" egymást, hogy a mindenkori vendégcsapat hívei hosszú ideje nem látogathatják a rivális gárda mérkőzéseit. Az Ajax-szurkolók, éppen a múltbéli incidensek miatt, ki lettek tiltva az e hétvégi rotterdami meccsről is.

Legutóbb tavaly szeptemberben voltak zavargások Amszterdamban, miután az akkori Ajax-Feyenoord találkozó félbeszakadt, mert petárdát dobtak a pályára. Akkor tizenöt embert letartóztattak, két rendőr pedig megsebesült.